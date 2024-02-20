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"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"
https://sputnikarabic.ae/20240220/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقع-إسرائيلي-في-محيط-ثكنة-راميم-بصاروخ-بركان--1086254287.html
"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"
"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان". 20.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-20T14:11+0000
2024-02-20T14:22+0000
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وفي بيان رسمي صادر عن "حزب الله" اللبناني، وجاء فيه "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".‏وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ الـ"كاتيوشا" وصواريخ "فالق"، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.تقرير: "حزب الله" يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في إسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20240220/مصادر-إسرائيلية-تتحدث-عن-بديل-السنوار-ورد-سريع-من-حماس-1086244308.html
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أخبار حزب الله, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, رصد عسكري, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان"

14:11 GMT 20.02.2024 (تم التحديث: 14:22 GMT 20.02.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ "بركان".
وفي بيان رسمي صادر عن "حزب الله" اللبناني، وجاء فيه "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 20-02-2024 ‌‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان".‏

وأعلن" حزب الله" اللبناني، في بيانٍ له، يوم أمس الإثنين، عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافاته لمواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

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10:34 GMT

وأوضح "حزب الله" في بيانه، أمس الإثنين، أن "عناصر المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصفوا، أمس الأحد، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تموضعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومثلث الطيحات، وقصفوا ‌‏موقع السمّاقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة لمرتين على التوالي، وقصفوا موقع رويسات العلم بصاروخ "بركان"، وتموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع حرش راميم (هونين) بالأسلحة الصاروخية وتم إصابته ‏إصابةً مباشرة".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ الـ"كاتيوشا" وصواريخ "فالق"، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.
تقرير: "حزب الله" يملك شبكة أنفاق معقدة قد تحدث "زلازل" في إسرائيل
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