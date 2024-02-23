https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-لن-تنتصر-حتى-مع-دعم-البيت-الأبيض-1086332926.html

إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"

إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"

سبوتنيك عربي

صرحت صحيفة أمريكية بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T09:04+0000

2024-02-23T09:04+0000

2024-02-23T09:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقالت الصحيفة: "ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع".وأوضحت الصحيفة أن هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا تغير ديناميكيات القتال، والآن الخيار الوحيد أمام كييف هو تحقيق وقف إطلاق النار بطريقة أو بأخرى من خلال المفاوضات.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20240223/تدمير-أول-مدرعة-إم-1150-أمريكية-الصنع-في-أفدييفكا-1086332587.html

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