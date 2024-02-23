عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-لن-تنتصر-حتى-مع-دعم-البيت-الأبيض-1086332926.html
إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"
إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة أمريكية بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T09:04+0000
2024-02-23T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وقالت الصحيفة: "ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع".وأوضحت الصحيفة أن هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا تغير ديناميكيات القتال، والآن الخيار الوحيد أمام كييف هو تحقيق وقف إطلاق النار بطريقة أو بأخرى من خلال المفاوضات.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240223/تدمير-أول-مدرعة-إم-1150-أمريكية-الصنع-في-أفدييفكا-1086332587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"

09:04 GMT 23.02.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
صرحت صحيفة أمريكية بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا.
وقالت الصحيفة: "ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع".

وأشارت إلى أن الوضع في كييف أصبح كارثيا، ففي غضون عامين، لم تكن أوكرانيا قادرة حقًا على تحقيق أي نجاحات كبيرة، وأصبح فلاديمير زيلينسكي أقل دعمًا سواء في الدولة نفسها أو في الغرب، لقد سئم الحلفاء بالفعل من تمويل الصراع.

وأوضحت الصحيفة أن هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا تغير ديناميكيات القتال، والآن الخيار الوحيد أمام كييف هو تحقيق وقف إطلاق النار بطريقة أو بأخرى من خلال المفاوضات.

وتابعت صحيفة "The Hill": "الوضع اليوم قاتم. فقد تباطأ القتال وأصبح أكثر عنفاً، وهو ما يصب في مصلحة روسيا. وتعاني أوكرانيا من نقص في الجنود والذخيرة، بينما تمتلك روسيا وفرة منها".

مدرعة أسولت بريتشر الأمريكية والتي أرسلتها سراإلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير أول مدرعة "إم 1150" أمريكية الصنع في أفدييفكا
08:39 GMT
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو أمس, 22:23 GMTطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مقاتلات إسرائيلية تقصف رفح.. صور وفيديوأمس, 14:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала