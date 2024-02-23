https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-لن-تنتصر-حتى-مع-دعم-البيت-الأبيض-1086332926.html
إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"
إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة أمريكية بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T09:04+0000
2024-02-23T09:04+0000
2024-02-23T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت الصحيفة: "ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع".وأوضحت الصحيفة أن هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا تغير ديناميكيات القتال، والآن الخيار الوحيد أمام كييف هو تحقيق وقف إطلاق النار بطريقة أو بأخرى من خلال المفاوضات.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240223/تدمير-أول-مدرعة-إم-1150-أمريكية-الصنع-في-أفدييفكا-1086332587.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"
صرحت صحيفة أمريكية بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على الفوز في الصراع مع روسيا.
وقالت الصحيفة: "ليس أمام أوكرانيا طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب. وحتى الدعم الأمريكي لن يغير هذا الواقع".
وأشارت إلى أن الوضع في كييف أصبح كارثيا، ففي غضون عامين، لم تكن أوكرانيا قادرة حقًا على تحقيق أي نجاحات كبيرة، وأصبح فلاديمير زيلينسكي أقل دعمًا سواء في الدولة نفسها أو في الغرب، لقد سئم الحلفاء بالفعل من تمويل الصراع.
وأوضحت الصحيفة أن هزيمة الأوكرانيين في أفدييفكا تغير ديناميكيات القتال، والآن الخيار الوحيد أمام كييف هو تحقيق وقف إطلاق النار بطريقة أو بأخرى من خلال المفاوضات.
وتابعت صحيفة "The Hill": "الوضع اليوم قاتم. فقد تباطأ القتال وأصبح أكثر عنفاً، وهو ما يصب في مصلحة روسيا. وتعاني أوكرانيا من نقص في الجنود والذخيرة، بينما تمتلك روسيا وفرة منها".
تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد عن أن واشنطن وبروكسل بدأتا تتعبان من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق.