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https://sputnikarabic.ae/20240223/الاقتصادات-الـ11-الأسرع-نموا-للدول-الأفريقية-في-2024-1086342523.html
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
سبوتنيك عربي
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
2024-02-23T14:17+0000
2024-02-23T14:17+0000
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الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024

الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024

14:17 GMT 23.02.2024
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فيما يلي أسرع الدول الأفريقية نموًا في العالم عام 2024. تعرف على أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في أفريقيا، بحسب توقعات بنك التنمية الأفريقي، في الرسم البياني التالي الذي أعدته "سبوتنيك".
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024 - سبوتنيك عربي
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024 - سبوتنيك عربي
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