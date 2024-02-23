https://sputnikarabic.ae/20240223/الاقتصادات-الـ11-الأسرع-نموا-للدول-الأفريقية-في-2024-1086342523.html
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
سبوتنيك عربي
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
2024-02-23T14:17+0000
2024-02-23T14:17+0000
2024-02-23T14:17+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
الاقتصادات الـ11 الأسرع نموا للدول الأفريقية في 2024
فيما يلي أسرع الدول الأفريقية نموًا في العالم عام 2024. تعرف على أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في أفريقيا، بحسب توقعات بنك التنمية الأفريقي، في الرسم البياني التالي الذي أعدته "سبوتنيك".