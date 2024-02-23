https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الأمريكي-يعلن-تنفيذ-4-ضربات-ضد-أنصار-الله-1086349866.html

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد "أنصار الله"

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ 4 ضربات ضد "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

تتواصل عمليات الجيش الأمريكي ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة عملياتها ضد السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في البحر... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T16:13+0000

2024-02-23T16:13+0000

2024-02-23T16:13+0000

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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنها وجّهت 4 ضربات لطائرات وصاروخي "كروز" مضادين للسفن، كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر، من المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" في اليمن.كما أشارت إلى أنه تم إسقاط 3 طائرات مسيرة لـ"أنصار الله" بالقرب من سفن تجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن المسيرات لم تتمكن من إصابة أي من السفن المستهدفة.ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

https://sputnikarabic.ae/20240223/قيادي-بـأنصار-الله-الحملة-الأمريكية-البريطانية-لتقويض-قدراتنا-العسكرية-فشلت-1086336522.html

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