https://sputnikarabic.ae/20240222/الجيش-الأمريكي-يوجه-4-ضربات-ضد-7-صواريخ-كروز-ويسقط-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-اليمنية-1086297676.html

الجيش الأمريكي يوجه 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز ويسقط مسيرة لـ"أنصار الله"

الجيش الأمريكي يوجه 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز ويسقط مسيرة لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، توجيه 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز ومنصة إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة لجماعة "أنصار الله"... 22.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-22T03:59+0000

2024-02-22T03:59+0000

2024-02-22T05:42+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في 21 فبراير/ شباط، بين الساعة 12:00 صباحًا والساعة 6:45 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية 4 ضربات دفاعًا عن النفس ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين (أنصار الله) ومنصة إطلاق صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر".وأضاف البيان: "أسقطت قوات القيادة المركزية الأمريكية نظام طائرات دون طيار للهجوم أحادي الاتجاه "يو.آيه.إس" دفاعًا عن النفس".وتابع بيان "سنتاكوم": "حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية الصواريخ ومنصة الإطلاق والطائرات دون طيار القادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".وخلص البيان بالقول إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربت ودمرت الصواريخ ومنصة الإطلاق والطائرات دون طيار دفاعًا عن النفس. ستحمي هذه الإجراءات حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".ومنذ عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 40 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن