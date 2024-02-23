https://sputnikarabic.ae/20240223/الخارجية-الفلسطينية-خطة-نتنياهو-لما-بعد-الحرب-هي-اعتراف-رسمي-بإعادة-احتلال-غزة-1086340529.html

الخارجية الفلسطينية: خطة نتنياهو لما بعد الحرب هي اعتراف رسمي بإعادة احتلال غزة

الخارجية الفلسطينية: خطة نتنياهو لما بعد الحرب هي اعتراف رسمي بإعادة احتلال غزة

سبوتنيك عربي

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لما بعد الحرب هي "اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة"، مؤكدة أن... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T13:32+0000

2024-02-23T13:32+0000

2024-02-23T13:32+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "إسرائيل لن تنجح في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بغزة"، مشددة على رفض "خطة نتنياهو لما بعد الحرب".كما طالبت الوزارة الإدارة الأمريكية والدول الغربية، بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وكان نتنياهو، قد عرض اليوم الجمعة، على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الوثيقة تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".وتتضمن الوثيقة ذاتها مجموعة من البنود الأساسية، من بينها إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وإبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، مع إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.كما تقوم وثيقة نتنياهو على تسليم قيادة غزة لكيانات غير سياسية وغير معروفة على أن تكون مقبولة إسرائيليا، مع إتاحة حرية العمل للجيش الإسرائيلي في غزة في أي وقت، ومراقبة الحدود المصرية من الجيش الإسرائيلي، بحسب الوثيقة.

https://sputnikarabic.ae/20240223/بعد-140-يوما-على-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يقدم-رؤيته-لليوم-التالي-للحرب-1086329084.html

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