https://sputnikarabic.ae/20240222/نتنياهو-على-حزب-الله-أن-يدرك-بأننا-سنعيد-الأمن-إلى-الشمال-بكل-الوسائل-الممكنة-1086318193.html
نتنياهو: على "حزب الله" أن يدرك بأننا سنعيد الأمن إلى الشمال بكل الوسائل الممكنة
نتنياهو: على "حزب الله" أن يدرك بأننا سنعيد الأمن إلى الشمال بكل الوسائل الممكنة
سبوتنيك عربي
قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر قيادة وحدة جبال الألب واللواء 188 التابعين للجيش الإسرائيلي، والذين يتمركزون في جبل حيرمون. 22.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-22T15:28+0000
2024-02-22T15:28+0000
2024-02-22T15:28+0000
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وذكر مكتب نتنياهو في بيان، وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو لمحة عامة عن الأنشطة العملياتية التي تم تنفيذها على الحدود الشمالية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.وتحدث نتنياهو إلى جنود وقادة الوحدات حول عملهم وأهمية إزالة التهديد الذي تشكله أنشطة "حزب الله"، ما أدى لنزوح عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين عن منازلهم. وقال نتيناهو: "في المنطقة الجنوبية، لدينا هدف واحد بسيط – النصر الكامل ... نحن في طريقنا للقضاء على حماس والإفراج عن رهائننا ولن نرتاح حتى نحقق ذلك". وتابع: "وفي الشمال لدينا هدف بسيط هو إعادة السكان إلى منازلهم".وأوضح "من أجل إعادة السكان يجب علينا إعادة الشعور بالأمان، ومن أجل إعادة الشعور بالأمان، يجب إعادة الأمن - وهو ما سيتم تحقيقه. ولن نتوانى في ذلك".وأتم نتنياهو قائلا: "على حزب الله أن يفهم أننا سنستعيد الأمن، مضيفا "آمل أن يدركوا هذه الرسالة".وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240214/إعلام-حزب-الله-يوجه-ضربة-قاسية-للجيش-الإسرائيلي--1086052597.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, قطاع غزة, غزة, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو: على "حزب الله" أن يدرك بأننا سنعيد الأمن إلى الشمال بكل الوسائل الممكنة
قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر قيادة وحدة جبال الألب واللواء 188 التابعين للجيش الإسرائيلي، والذين يتمركزون في جبل حيرمون.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان، وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو لمحة عامة عن الأنشطة العملياتية التي تم تنفيذها على الحدود الشمالية لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة
.
وتحدث نتنياهو إلى جنود وقادة الوحدات حول عملهم وأهمية إزالة التهديد الذي تشكله أنشطة "حزب الله"، ما أدى لنزوح عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين عن منازلهم.
وقال نتيناهو
: "في المنطقة الجنوبية، لدينا هدف واحد بسيط – النصر الكامل ... نحن في طريقنا للقضاء على حماس والإفراج عن رهائننا ولن نرتاح حتى نحقق ذلك".
وتابع: "وفي الشمال لدينا هدف بسيط هو إعادة السكان إلى منازلهم".
وأوضح "من أجل إعادة السكان يجب علينا إعادة الشعور بالأمان، ومن أجل إعادة الشعور بالأمان، يجب إعادة الأمن - وهو ما سيتم تحقيقه. ولن نتوانى في ذلك".
وشدد على أن إسرائيل مستعدة لإعادة الأمن إلى الشمال بأي وسيلة ضرورية، وإذا لم يتم ذلك من خلال الدبلوماسية أو السياسة، فسيتم ذلك من خلال استخدام القوة العسكرية.
وأتم نتنياهو قائلا: "على حزب الله
أن يفهم أننا سنستعيد الأمن، مضيفا "آمل أن يدركوا هذه الرسالة".
وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، على وقع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشهد الحدود تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي
من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.