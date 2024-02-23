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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086353997.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة ستارودوب في المقاطعة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T20:32+0000
2024-02-23T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوغوماز عبر قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة إرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة دون طيار، وتم إسقاط المسيرة فوق منطقة ستارودوب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسي".وأضاف بوغوماز بأنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-كرينكي-في-محور-خيرسون-1086342897.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك

20:32 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 20:56 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة ستارودوب في المقاطعة.
وكتب بوغوماز عبر قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة إرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة دون طيار، وتم إسقاط المسيرة فوق منطقة ستارودوب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسي".
وأضاف بوغوماز بأنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع".
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون
14:21 GMT

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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