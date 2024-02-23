https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1086353997.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة ستارودوب في المقاطعة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T20:32+0000
2024-02-23T20:32+0000
2024-02-23T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوغوماز عبر قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة إرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة دون طيار، وتم إسقاط المسيرة فوق منطقة ستارودوب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسي".وأضاف بوغوماز بأنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-كرينكي-في-محور-خيرسون-1086342897.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك
20:32 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 20:56 GMT 23.02.2024)
صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الجمعة، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة ستارودوب في المقاطعة.
وكتب بوغوماز عبر قناته على "تلغرام": "تم إيقاف محاولة إرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة دون طيار، وتم إسقاط المسيرة فوق منطقة ستارودوب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسي".
وأضاف بوغوماز بأنه "لم تقع إصابات أو أضرار، وأن خدمات الطوارئ والاستجابة كانت في الموقع".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار فوق مقاطعة بيلغورود.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.