عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-كرينكي-في-محور-خيرسون-1086342897.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون
القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كرينكي في محور خيرسون، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T14:21+0000
2024-02-23T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_17e01b4ed83c6ae5b85d9502d090ac28.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، سيطرت القوات الروسية على بلدة كرينكي، كما أنها سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال أسبوع، نحو 460 عسكريا و5 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و33 مركبة، و6 زوارق و14 مدفعا ميدانيا.وأوضح البيان أنه "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" مواقعها على طول الحافة الأمامية واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، كما قامت القوات الروسية بصد 4 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحدودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تنفذ-37-ضربة-جماعية-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1086341274.html
https://sputnikarabic.ae/20240223/الجيش-الروسي-يسقط-طائرتي-ميغ-29-ومي-9-و652-مسيرة-أوكرانية-خلال-الأسبوع-الجاري-1086340866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085525554_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_ab7b47949232efd3f45f88ab9f0e12d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون

14:21 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 14:39 GMT 23.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كرينكي في محور خيرسون، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، سيطرت القوات الروسية على بلدة كرينكي، كما أنها سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".

وأضاف البيان أن "القوات الروسية صدت 3 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال أسبوع، نحو 460 عسكريا و5 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و33 مركبة، و6 زوارق و14 مدفعا ميدانيا.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 37 ضربة جماعية على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
13:57 GMT
وأوضح البيان أنه "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" مواقعها على طول الحافة الأمامية واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، كما قامت القوات الروسية بصد 4 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال أسبوع، نحو 1195 جنديا و6 دبابات، و6 مركبات قتالية مدرعة و23 مركبة و16 مدفعا ميدانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط طائرتي "ميغ-29" و"مي-9" و652 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
13:41 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحد
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو أمس, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала