https://sputnikarabic.ae/20240223/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-كرينكي-في-محور-خيرسون-1086342897.html
القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون
القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كرينكي في محور خيرسون، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T14:21+0000
2024-02-23T14:21+0000
2024-02-23T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، سيطرت القوات الروسية على بلدة كرينكي، كما أنها سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال أسبوع، نحو 460 عسكريا و5 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و33 مركبة، و6 زوارق و14 مدفعا ميدانيا.وأوضح البيان أنه "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" مواقعها على طول الحافة الأمامية واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، كما قامت القوات الروسية بصد 4 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تعلن إسقاط عدد ضخم من المسيرات الأوكرانية في يوم واحدودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا
القوات الروسية تسيطر على بلدة كرينكي في محور خيرسون
14:21 GMT 23.02.2024 (تم التحديث: 14:39 GMT 23.02.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة كرينكي في محور خيرسون، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه خيرسون، سيطرت القوات الروسية على بلدة كرينكي، كما أنها سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".
وأضاف البيان أن "القوات الروسية صدت 3 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال أسبوع، نحو 460 عسكريا و5 دبابات و6 مركبات قتالية مدرعة و33 مركبة، و6 زوارق و14 مدفعا ميدانيا.
وأوضح البيان أنه "على اتجاه جنوبي دونيتسك، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" مواقعها على طول الحافة الأمامية واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، كما قامت القوات الروسية بصد 4 هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا الاتجاه، خلال أسبوع، نحو 1195 جنديا و6 دبابات، و6 مركبات قتالية مدرعة و23 مركبة و16 مدفعا ميدانيا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.