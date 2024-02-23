https://sputnikarabic.ae/20240223/الدفاع-الفرنسية-باريس-ستزود-يريفان-بصواريخ-دفاع-جوي-إذا-تطلب-الأمر-1086333407.html
الدفاع الفرنسية: باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي إذا تطلب الأمر
الدفاع الفرنسية: باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي إذا تطلب الأمر
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا ستزود أرمينيا بصواريخ دفاع جوي إذا احتاجتها. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T09:40+0000
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وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان، في بريفان: "فيما يتعلق بالدفاع الجوي... سأقول عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وغيرها، إذا... كانت أرمينيا بحاجة إليها، فسيتم نقل هذه الصواريخ أيضًا تحت تصرفكم".ووفقا للوزير الفرنسي، فإن التدريب على استخدام هذه الأنظمة بسيط للغاية.وقال وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان، رداً على سؤال حول مدى توافق أنظمة الدفاع الجوي المقدمة من الجانب الفرنسي مع نظام الدفاع الجوي الأرميني الروسي المشترك، إن أرمينيا تقوم بتجديد أصول الدفاع الجوي لإنشاء نظامها الخاص.وفي اليوم السابق، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان محادثات في باريس، وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستواصل التعاون في مجال الدفاع مع أرمينيا.وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه "نرى أيضاً مساعي الغربيين لزعزعة الوضع في جنوب القوقاز، وكذلك عرقلة التسوية الأرمينية-الأذربيجانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في هذه المناطق".
https://sputnikarabic.ae/20231214/حكومة-أذربيجان-توافق-على-لائحة-لجنة-ترسيم-الحدود-مع-أرمينيا-1084087441.html
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أرمينيا, العالم, روسيا
الدفاع الفرنسية: باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي إذا تطلب الأمر
صرح وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن فرنسا ستزود أرمينيا بصواريخ دفاع جوي إذا احتاجتها.
وقال ليكورنو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني سورين بابيكيان، في بريفان: "فيما يتعلق بالدفاع الجوي... سأقول عن الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وغيرها، إذا... كانت أرمينيا بحاجة إليها، فسيتم نقل هذه الصواريخ أيضًا تحت تصرفكم".
وأشار إلى أنه ناقش القضايا المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة قصيرة المدى من طراز "ميسترال" في أرمينيا.
ووفقا للوزير الفرنسي، فإن التدريب على استخدام هذه الأنظمة بسيط للغاية.
وقال وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان، رداً على سؤال حول مدى توافق أنظمة الدفاع الجوي المقدمة من الجانب الفرنسي مع نظام الدفاع الجوي الأرميني الروسي المشترك، إن أرمينيا تقوم بتجديد أصول الدفاع الجوي لإنشاء نظامها الخاص.
14 ديسمبر 2023, 12:15 GMT
وفي اليوم السابق، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان محادثات في باريس، وأشار ماكرون إلى أن فرنسا ستواصل التعاون في مجال الدفاع مع أرمينيا.
وبدأت يريفان تلقي المساعدات العسكرية من باريس في عام 2023، وتم تسليم الدفعة الأولى من المركبات المدرعة للجيش الأرميني إلى الجمهورية عبر جورجيا. وفي نهاية أكتوبر 2023، أعلن وزير الدفاع الفرنسي ليكورنو أن باريس تعتزم بيع ثلاثة أنظمة رادارية من طراز (GM200)إلى أرمينيا.
وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه "نرى أيضاً مساعي الغربيين لزعزعة الوضع في جنوب القوقاز، وكذلك عرقلة التسوية الأرمينية-الأذربيجانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في هذه المناطق".