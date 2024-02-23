https://sputnikarabic.ae/20240223/العراق-يفتتح-أكبر-مصفاة-للنفط-في-البلاد-بعد-توقف-لأكثر-من-10-سنوات-صور-1086334241.html
العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف لأكثر من 10 سنوات... صور
العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف لأكثر من 10 سنوات... صور
سبوتنيك عربي
أعاد العراق، اليوم الجمعة، افتتاح مصفاة الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T10:15+0000
2024-02-23T10:15+0000
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وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.وتعتبر مصفاة "بيجي" المصفاة الأكبر في العراق.وكانت المصفاة قد أغلقت في عام 2014 عندما استولى عليها تنظيم "داعش" (الأرهابي المحظور دوليا) بعد أن سيطر على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.وبحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، تتراوح صادرات العراق حاليا ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.ويعد العراق من كبار منتجي النفط، وأعلن هذا الشهر التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف "أوبك+".
https://sputnikarabic.ae/20240106/المتحدث-باسم-النفط-العراقية-لـسبوتنيك-2024-سيشهد-تقليص-استيراد-المشتقات-النفطية-وصولا-لوقفه-1084749934.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, اقتصاد, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, اقتصاد, الأخبار
العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف لأكثر من 10 سنوات... صور
أعاد العراق، اليوم الجمعة، افتتاح مصفاة الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.
وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وتعتبر مصفاة "بيجي" المصفاة الأكبر في العراق
.
وكانت المصفاة قد أغلقت في عام 2014 عندما استولى عليها تنظيم "داعش" (الأرهابي المحظور دوليا) بعد أن سيطر على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك
).
وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، تتراوح صادرات العراق حاليا ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
ويعد العراق من كبار منتجي النفط، وأعلن هذا الشهر التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف "أوبك+
".