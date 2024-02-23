عربي
https://sputnikarabic.ae/20240223/العراق-يفتتح-أكبر-مصفاة-للنفط-في-البلاد-بعد-توقف-لأكثر-من-10-سنوات-صور-1086334241.html
العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف لأكثر من 10 سنوات... صور
العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف لأكثر من 10 سنوات... صور
سبوتنيك عربي
أعاد العراق، اليوم الجمعة، افتتاح مصفاة الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T10:15+0000
2024-02-23T10:15+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أسعار النفط اليوم
سوق النفط
اقتصاد
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/11/1067869382_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8ccff88c6ecc9fd697d86314addc97de.jpg
وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.وتعتبر مصفاة "بيجي" المصفاة الأكبر في العراق.وكانت المصفاة قد أغلقت في عام 2014 عندما استولى عليها تنظيم "داعش" (الأرهابي المحظور دوليا) بعد أن سيطر على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.وبحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، تتراوح صادرات العراق حاليا ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.ويعد العراق من كبار منتجي النفط، وأعلن هذا الشهر التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف "أوبك+".
https://sputnikarabic.ae/20240106/المتحدث-باسم-النفط-العراقية-لـسبوتنيك-2024-سيشهد-تقليص-استيراد-المشتقات-النفطية-وصولا-لوقفه-1084749934.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/11/1067869382_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fa6e9169d03ab4650bbc05c3bf0a7d68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, اقتصاد, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, اقتصاد, الأخبار

العراق يفتتح أكبر مصفاة للنفط في البلاد بعد توقف لأكثر من 10 سنوات... صور

10:15 GMT 23.02.2024
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALIنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AFP 2023 / HAIDAR MOHAMMED ALI
تابعنا عبر
أعاد العراق، اليوم الجمعة، افتتاح مصفاة الشمال في مدينة بيجي الواقعة في محافظة صلاح الدين بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات.
وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، جاء ذلك بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وتعتبر مصفاة "بيجي" المصفاة الأكبر في العراق.
وكانت المصفاة قد أغلقت في عام 2014 عندما استولى عليها تنظيم "داعش" (الأرهابي المحظور دوليا) بعد أن سيطر على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
المتحدث باسم النفط العراقية لـ"سبوتنيك": 2024 سيشهد تقليص استيراد المشتقات النفطية وصولا لوقفه
6 يناير, 12:54 GMT
وبحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، تتراوح صادرات العراق حاليا ما بين 3.35 إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
ويعد العراق من كبار منتجي النفط، وأعلن هذا الشهر التزامه بعدم إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا التزاما بالتخفيضات الطوعية بالتنسيق مع تحالف "أوبك+".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو أمس, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала