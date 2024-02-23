https://sputnikarabic.ae/20240223/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-أرمينيا-حول-تعليق-مشاركتها-في-معاهدة-الأمن-الجماعي-1086334052.html
الكرملين يعلق على تصريحات أرمينيا حول "تعليق مشاركتها" في معاهدة الأمن الجماعي
الكرملين يعلق على تصريحات أرمينيا حول "تعليق مشاركتها" في معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن أرمينيا لم تتخذ أي إجراء رسمي بعد التصريحات بشأن تعليق المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T10:03+0000
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وقال بيسكوف لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "لم يتخذ الجانب الأرميني أي إجراء رسمي في هذا الصدد. ننوي التواصل مع زملائنا وتوضيح معنى هذه التصريحات. ومن المهم جدًا فهم التفاصيل هنا، ونأمل أن يشرح أصدقاؤنا الأرمن كل شيء".وفي وقت سابق، وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان: "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.. علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه "نرى أيضاً مساعي الغربيين لزعزعة الوضع في جنوب القوقاز، وكذلك عرقلة التسوية الأرمينية-الأذربيجانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في هذه المناطق".ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى العام 1992، وتضم ست دول، هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sputnikarabic.ae/20240216/مجلس-الأمن-الروسي-الغرب-يخطط-لزعزعة-الاستقرار-في-آسيا-الوسطى-1086117135.html
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أرمينيا, روسيا, العالم
الكرملين يعلق على تصريحات أرمينيا حول "تعليق مشاركتها" في معاهدة الأمن الجماعي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن أرمينيا لم تتخذ أي إجراء رسمي بعد التصريحات بشأن تعليق المشاركة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال بيسكوف لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "لم يتخذ الجانب الأرميني أي إجراء رسمي في هذا الصدد. ننوي التواصل مع زملائنا وتوضيح معنى هذه التصريحات. ومن المهم جدًا فهم التفاصيل هنا، ونأمل أن يشرح أصدقاؤنا الأرمن كل شيء".
وفي وقت سابق، وقال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان: "برأينا لم تنفذ المعاهدة حول الأمن الجماعي ما يتعلق بأرمينيا، وخصوصا في فترة 2021 – 2022، وهذا لم يكن من الممكن ألا نلاحظه.. علقنا مشاركتنا في المعاهدة. وسنرى ماذا سيكون لاحقا".
وفي وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إنه "نرى أيضاً مساعي الغربيين لزعزعة الوضع في جنوب القوقاز، وكذلك عرقلة التسوية الأرمينية-الأذربيجانية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع في هذه المناطق".
ويعود تاريخ تأسيس المنظمة إلى العام 1992، وتضم ست دول
، هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.