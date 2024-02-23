https://sputnikarabic.ae/20240223/المتحف-الوطني-العماني-موسكو-ومسقط-تبدآن-ترميم-أكثر-من-200-قطعة-أثرية-من-سوريا-1086329794.html

المتحف الوطني العماني: موسكو ومسقط تبدآن ترميم أكثر من 200 قطعة أثرية من سوريا

المتحف الوطني العماني: موسكو ومسقط تبدآن ترميم أكثر من 200 قطعة أثرية من سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الأمين العام للمتحف الوطني العماني، جمال بن حسن الموسوي، اليوم الجمعة، أن خبراء من سلطنة عمان وروسيا سيبدؤون هذا العام في ترميم مجموعة جديدة من القطع... 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T07:08+0000

2024-02-23T07:08+0000

2024-02-23T07:08+0000

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مسقط - سبوتنيك. قال الموسوي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بتعاوننا (مع روسيا) على الأراضي السورية، فقد بدأ في نهاية عام 2019، وخلال زيارتنا الأولى إلى دمشق، عقدنا اجتماعًا مع المدير العام لمتحف الإرميتاج ومع القيادة السورية... منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، لدينا اتفاقية خاصة مع الجمهورية العربية السورية، تسمح لنا، الدولة الوحيدة في العالم، باستقبال الآثار من سوريا دمشق الرسمية، للتخزين المؤقت في عمان، كأرض محايدة. وكجزء من التخزين المؤقت، نقدم المساعدة في ترميم هذه القطع الأثرية".وأشار إلى أن متخصصين من الأرميتاج يعملون بالفعل في عمان داخل أسوار المتحف الوطني على ترميم الآثار من تدمر السورية التي دمرها الإرهابيون، وعمل متخصصون عمانيون على ترميم العناصر المتبقية.وأوضح أن الترميم يشمل القطع التي تضررت حصراً أثناء الأعمال القتالية، والأضرار التي لحقت إما نتيجة للتفجيرات أو بسبب التأثير المادي. ثم كان هناك معرض لهذه القطع، في عمان، وهو أول معرض في العالم مخصص للحضارة السورية القديمة -علم الآثار على مدى السنوات الـ 14-15 الماضية، وفي نهاية عام 2022، أعدنا هذه القطع إلى دمشق سالمة غانمة".وأكد أن مثل هذا التنسيق الفريد وتجربة العمل على المستوى الدولي بين متحف الأرميتاج والمتحف الوطني العماني ووزارة الثقافة السورية لا وجود لها في أي مكان آخر.

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