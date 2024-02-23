https://sputnikarabic.ae/20240223/ماسك-يتهم-غوغل-بـالعنصرية-المجنونة-1086353110.html

ماسك يتهم "غوغل" بـ"العنصرية المجنونة"

ماسك يتهم "غوغل" بـ"العنصرية المجنونة"

سبوتنيك عربي

اتهم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، شركة "غوغل" الأمريكية بـ"العنصرية المجنونة"، بسبب حادثة في شبكتها العصبية "جيميني". 23.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-23T18:34+0000

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2024-02-23T18:34+0000

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وكتب ماسك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سعيد أن شركة "غوغل" ذهبت إلى أبعد الحدود في مجال توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنها جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع".وعكست الشبكة العصبية بشكل غير دقيق الخلفية العرقية والإثنية للشخصيات التاريخية، ولا سيما تغيير لون بشرة الفايكنغ أو الجنود الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

https://sputnikarabic.ae/20231216/حدثان-عربيان-ضمن-قائمة-أكثر-10-أشياء-تم-البحث-عنها-عام-2023-في-غوغل-1084173172.html

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