عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240223/ماسك-يتهم-غوغل-بـالعنصرية-المجنونة-1086353110.html
ماسك يتهم "غوغل" بـ"العنصرية المجنونة"
ماسك يتهم "غوغل" بـ"العنصرية المجنونة"
سبوتنيك عربي
اتهم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، شركة "غوغل" الأمريكية بـ"العنصرية المجنونة"، بسبب حادثة في شبكتها العصبية "جيميني". 23.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-23T18:34+0000
2024-02-23T18:34+0000
مجتمع
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103959/73/1039597345_0:292:4201:2655_1920x0_80_0_0_b9de0ad67408075d49bc4c320a988674.jpg
وكتب ماسك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سعيد أن شركة "غوغل" ذهبت إلى أبعد الحدود في مجال توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنها جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع".وعكست الشبكة العصبية بشكل غير دقيق الخلفية العرقية والإثنية للشخصيات التاريخية، ولا سيما تغيير لون بشرة الفايكنغ أو الجنود الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20231216/حدثان-عربيان-ضمن-قائمة-أكثر-10-أشياء-تم-البحث-عنها-عام-2023-في-غوغل-1084173172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103959/73/1039597345_136:0:4063:2945_1920x0_80_0_0_d5742aa055fad96fe8098474006d9299.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

ماسك يتهم "غوغل" بـ"العنصرية المجنونة"

18:34 GMT 23.02.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
تابعنا عبر
اتهم رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، شركة "غوغل" الأمريكية بـ"العنصرية المجنونة"، بسبب حادثة في شبكتها العصبية "جيميني".
وكتب ماسك عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "سعيد أن شركة "غوغل" ذهبت إلى أبعد الحدود في مجال توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأنها جعلت برامجها العنصرية المجنونة والمعادية للحضارة واضحة للجميع".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينينشال تايمز"، بأن شركة "غوغل" الأمريكية قيدت مؤقتا تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي"جيميني"، وذلك استجابة لطلبات المستخدمين لتوليد شخصيات تاريخية، وغيّرت جنسهم أو أصلهم العرقي والإثني.

الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
مجتمع
حدثان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 أشياء تم البحث عنها عام 2023 في "غوغل"
16 ديسمبر 2023, 11:03 GMT
وعكست الشبكة العصبية بشكل غير دقيق الخلفية العرقية والإثنية للشخصيات التاريخية، ولا سيما تغيير لون بشرة الفايكنغ أو الجنود الألمان النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو أمس, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала