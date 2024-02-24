عربي
Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-1086364978.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29"
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T12:36+0000
2024-02-24T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/96/1036759634_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_9672d526717c8f81cf4ee1ef0df5efad.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق علاوة على منظومتين لإطلاق صواريخ هيمارس، إضافة إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-في-اتجاه-دونيتسك--1086364306.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103675/96/1036759634_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d4861c61b9e0ee7f07ed659e74400313.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29"

12:36 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة دفاع جوي "إس-400"
منظومة دفاع جوي إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق علاوة على منظومتين لإطلاق صواريخ هيمارس، إضافة إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في جمهورية دونيتسك الشعبية".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
11:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:30 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رفض أمريكي لأي خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة.. صور وفيديو06:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو 22 فبراير, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала