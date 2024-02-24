https://sputnikarabic.ae/20240224/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-1086364978.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29"
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T12:36+0000
2024-02-24T12:36+0000
2024-02-24T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت الوزارة، في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق علاوة على منظومتين لإطلاق صواريخ هيمارس، إضافة إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-في-اتجاه-دونيتسك--1086364306.html
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روسيا
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ 29"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 92 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة في عدة مناطق علاوة على منظومتين لإطلاق صواريخ هيمارس، إضافة إلى إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.