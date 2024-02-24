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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-في-اتجاه-دونيتسك--1086364306.html
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T11:33+0000
2024-02-24T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارا بالنيران بوحدات اللواء الميكانيكي الأوكراني 28، واللواء الأوكراني 241 في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية "30" و"32" التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 425 جنديا، و3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-في-حالة-يرثى-لها-ولا-يمكن-الحديث-عن-هجوم-مضاد-جديد-1086364040.html
https://sputnikarabic.ae/20240224/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1086356630.html
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روسيا

القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك

11:33 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 12:22 GMT 24.02.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارا بالنيران بوحدات اللواء الميكانيكي الأوكراني 28، واللواء الأوكراني 241 في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 395 جنديا، ودبابتين، و4 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، ومدفعا من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-30".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية "30" و"32" التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:27 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".
وأضاف البيان على اتجاه أفدييفكا، استمرت وحدات مجموعة قوات "المركز" في السيطرة على مواقع أكثر فائدة، كما استهدفت مجموعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، كما أنها صدت هجومين للقوات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 425 جنديا، و3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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