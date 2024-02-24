https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-في-اتجاه-دونيتسك--1086364306.html

القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك

القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T11:33+0000

2024-02-24T11:33+0000

2024-02-24T12:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارا بالنيران بوحدات اللواء الميكانيكي الأوكراني 28، واللواء الأوكراني 241 في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، تسببت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الغرب" في إلحاق أضرار بالنيران بوحدات الألوية الآلية "30" و"32" التابعة للقوات الأوكرانية، كما صدت 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 55 جنديا، وشاحنتين، ومدفعا من طراز "غفوزديكا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 425 جنديا، و3 دبابات، و10 مركبات قتالية مدرعة، و24 مركبة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-في-حالة-يرثى-لها-ولا-يمكن-الحديث-عن-هجوم-مضاد-جديد-1086364040.html

https://sputnikarabic.ae/20240224/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1086356630.html

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