https://sputnikarabic.ae/20240224/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1086378435.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، جرى تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T20:11+0000
2024-02-24T20:11+0000
2024-02-24T20:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183949_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_47911517ef7e3e155ae47801fd5c46b9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، الأولى عند نحو الساعة 15:00، والثانية عند نحو الساعة 20:00، بتوقيت موسكو.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-ألماني-سابق-يتعين-على-الغرب-أن-يتقبل-حقيقة-هزيمة-القوات-الأوكرانية--1086368284.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075183949_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b9edec6716518145bb963ba84f92e95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، جرى تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضاف البيان : "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، الأولى عند نحو الساعة 15:00، والثانية عند نحو الساعة 20:00، بتوقيت موسكو.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.