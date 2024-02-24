https://sputnikarabic.ae/20240224/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود--1086378435.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، جرى تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين أخريين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، الأولى عند نحو الساعة 15:00، والثانية عند نحو الساعة 20:00، بتوقيت موسكو.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وحدات من القوات الروسية، قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-ألماني-سابق-يتعين-على-الغرب-أن-يتقبل-حقيقة-هزيمة-القوات-الأوكرانية--1086368284.html

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