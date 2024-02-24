عربي
https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-ألماني-سابق-يتعين-على-الغرب-أن-يتقبل-حقيقة-هزيمة-القوات-الأوكرانية--1086368284.html
ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في الجيش الألماني، فولفجانغ ريختر، بأنه يتعين على شركاء أوكرانيا الغربيين أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن انتصار القوات... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T13:53+0000
2024-02-24T13:53+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b096fbebcc732cf0b23d04e000ced87.jpg
وقال ريختر خلال مقابلة: "كل هذا يذكرنا بما قاله زالوجني، يجب أن نقول وداعًا للخطاب حول النصر، الذي يدعمه زيلينسكي، لقد تبين أنه (زالوجني) كان على حق، والأحداث الأخيرة تؤكد ذلك".وختم ريختر، بالقول: "قوة الجيش الروسي آخذة في النمو، وهو يكتسب ميزة تدريجيا، ونرى ذلك في ما حدث في أفدييفكا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-أنجزته-القوات-الروسية-في-أفدييفكا-1086365547.html
https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-في-اتجاه-دونيتسك--1086364306.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083010076_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_97be4b4bff637ae4bc02dd2754a5d498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم

ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية

13:53 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - "شميل" أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يطلق النار من قاذف لهب - شميل أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في الجيش الألماني، فولفجانغ ريختر، بأنه يتعين على شركاء أوكرانيا الغربيين أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن انتصار القوات الأوكرانية في ساحة المعركة أمر مستحيل
وقال ريختر خلال مقابلة: "كل هذا يذكرنا بما قاله زالوجني، يجب أن نقول وداعًا للخطاب حول النصر، الذي يدعمه زيلينسكي، لقد تبين أنه (زالوجني) كان على حق، والأحداث الأخيرة تؤكد ذلك".
وأكد ريختر أن انتصار الجيش الأوكراني أمر غير وارد، لأنه لا يفتقر إلى الذخيرة فحسب، بل يفتقر إلى الأفراد أيضًا، مشيرا أن قدرات الجيش الروسي، على العكس من ذلك، فهي تتزايد.
وختم ريختر، بالقول: "قوة الجيش الروسي آخذة في النمو، وهو يكتسب ميزة تدريجيا، ونرى ذلك في ما حدث في أفدييفكا".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
ضابط أمريكي سابق يكشف ما أنجزته القوات الروسية في أفدييفكا
12:23 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها في اتجاه دونيتسك
11:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:30 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رفض أمريكي لأي خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة.. صور وفيديو06:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو 22 فبراير, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала