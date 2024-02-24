https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-ألماني-سابق-يتعين-على-الغرب-أن-يتقبل-حقيقة-هزيمة-القوات-الأوكرانية--1086368284.html

ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية

ضابط ألماني سابق: يتعين على الغرب أن يتقبل حقيقة هزيمة القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفاد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في الجيش الألماني، فولفجانغ ريختر، بأنه يتعين على شركاء أوكرانيا الغربيين أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن انتصار القوات... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T13:53+0000

2024-02-24T13:53+0000

2024-02-24T13:53+0000

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وقال ريختر خلال مقابلة: "كل هذا يذكرنا بما قاله زالوجني، يجب أن نقول وداعًا للخطاب حول النصر، الذي يدعمه زيلينسكي، لقد تبين أنه (زالوجني) كان على حق، والأحداث الأخيرة تؤكد ذلك".وختم ريختر، بالقول: "قوة الجيش الروسي آخذة في النمو، وهو يكتسب ميزة تدريجيا، ونرى ذلك في ما حدث في أفدييفكا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن "اليوم (السبت) في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا، سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات الروسية الرئيس فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" بقيادة الفريق أندريه موردفيتشيف، الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، والتي كانت معقلًا حصينًا للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-ما-أنجزته-القوات-الروسية-في-أفدييفكا-1086365547.html

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