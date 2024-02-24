https://sputnikarabic.ae/20240224/الشرطة-الكندية-تتعرض-لهجوم-إلكتروني-واسع-النطاق-1086362496.html
الشرطة الكندية تتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق
الشرطة الكندية تتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها، لافتة إلى أنها تتصدى له. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب وسائل إعلام كندية، جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الشرطة الكندية ماري إيف بريتون، أمس الجمعة.وقالت المتحدثة إنه "لم يحدث أي تأثير على عمل الشرطة، كما لم يتم رصد أي تهديد لسلامة وأمن الكنديين".وأضافت: "لا توجد أيضا تأثيرات معروفة على سلامة وأمن حلفاء كندا حول العالم".وتابعت بريتون أن "انتهاكا بهذا الحجم يعد أمرا مثيرا للقلق".لكنها في الوقت نفسه، أكدت أن "الاستجابة السريعة واستراتيجيات الحماية التي تم وضعها توضح أهمية الإجراءات التي تم اتخذها لاكتشاف هذه الأنواع من التهديدات ومنعها". كما أشارت المسؤولة الكندية إلى أن الشرطة ستعمل مع شركائها في الأمن القومي لمواصلة "تقييم نطاق الانتهاك الأمني ومحاسبة المسؤولين".
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أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار كندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الشرطة الكندية تتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق
أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية، أنها تحقق في هجوم إلكتروني واسع النطاق طال شبكاتها، لافتة إلى أنها تتصدى له.
وحسب وسائل إعلام كندية، جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الشرطة الكندية ماري إيف بريتون، أمس الجمعة.
وقالت المتحدثة
إنه "لم يحدث أي تأثير على عمل الشرطة، كما لم يتم رصد أي تهديد لسلامة وأمن الكنديين".
وأضافت: "لا توجد أيضا تأثيرات معروفة على سلامة وأمن حلفاء كندا
حول العالم".
وتابعت بريتون أن "انتهاكا بهذا الحجم يعد أمرا مثيرا للقلق".
لكنها في الوقت نفسه، أكدت أن "الاستجابة السريعة واستراتيجيات الحماية التي تم وضعها توضح أهمية الإجراءات التي تم اتخذها لاكتشاف هذه الأنواع من التهديدات ومنعها".
كما أشارت المسؤولة الكندية إلى أن الشرطة ستعمل مع شركائها في الأمن القومي لمواصلة "تقييم نطاق الانتهاك الأمني ومحاسبة المسؤولين".