https://sputnikarabic.ae/20240224/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-7-صواريخ-لـأنصار-الله-مضادة-للسفن-في-اليمن-1086356005.html

القوات الأمريكية تعلن تدمير 7 صواريخ لـ"أنصار الله" مضادة للسفن في اليمن

القوات الأمريكية تعلن تدمير 7 صواريخ لـ"أنصار الله" مضادة للسفن في اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، تدمير 7 صواريخ كروز مضادة للسفن، كانت مجهزة للإطلاق من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T04:07+0000

2024-02-24T04:07+0000

2024-02-24T04:07+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه "في 23 فبراير/ شباط، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات دفاعًا عن النفس ضد 7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت مجهزة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر".وأضاف البيان "رصدت القوات الأمريكية صواريخ كروز في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وقررت انها تشكل تهديدًا وشيكًا لسفن تابعة للبحرية الأميركية وسفن تجارية في المنطقة".وأمس الجمعة، جددت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، قصفها الجوي على مواقع لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت ثلاث غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصِّليف شمال مدينة الحديدة.ويأتي القصف الجوي غداة إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ ثلاث هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل، واستهداف سفينة بريطانية "اسلاندر" في خليج عدن بصواريخ بحرية أدت إلى اندلاع حريق فيها، ومهاجمة مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المُسيرة.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

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أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل