https://sputnikarabic.ae/20240224/اليمن-غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-معسكرات-لـ-أنصار-الله-في-صنعاء-1086379582.html

اليمن.. غارات جوية أمريكية وبريطانية على معسكرات لـ "أنصار الله" في صنعاء

اليمن.. غارات جوية أمريكية وبريطانية على معسكرات لـ "أنصار الله" في صنعاء

سبوتنيك عربي

نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، ليل السبت/الأحد، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء وسط اليمن. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في "أنصار الله" لوكالة "سبوتنيك"، بأن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، ومعسكر النهدين التابعة لقوات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني سابقاً) في المجمع الرئاسي جنوب صنعاء.وأضاف أن قصفًا مماثلاً بغارتين جويتين استهدف جبل عطَّان، الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ التابع لـ "أنصار الله" (جنوب غربي صنعاء).ويأتي القصف الجوي بعد أيام من توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بتصعيد هجمات قواته في البحرين الأحمر والعربي والتي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية. مؤكداً استهداف 48 سفينة منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240224/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-1086376625.html

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