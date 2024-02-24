https://sputnikarabic.ae/20240224/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-اعتراض-صاروخ-مضاد-للسفن-لـأنصار-الله-1086376625.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله"
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن مدمرة أمريكية أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه "أنصار الله" في مضيق عدن، وربما كان يستهدف ناقلة نفط. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T18:54+0000
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وقالت القيادة في بيان: "أسقطت السفينة "يو إس إس ماسون"، مساء اليوم السبت 24 فبراير (شباط)، صاروخا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها أنصار الله في اليمن".وأشار البيان إلى أنه لم يتضرر أي من المدمرة "يو إس إس مايسون" التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
https://sputnikarabic.ae/20240224/وزير-الدفاع-الإيراني-الهجمات-البريطانية-والأمريكية-على-أنصار-الله-انتهاك-صريح-للسيادة-اليمنية-1086362964.html
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العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار العالم الآن
العالم, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار العالم الآن
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اعتراض صاروخ مضاد للسفن لـ"أنصار الله"
أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن مدمرة أمريكية أسقطت صاروخا مضادا للسفن أطلقه "أنصار الله" في مضيق عدن، وربما كان يستهدف ناقلة نفط.
وقالت القيادة في بيان: "أسقطت السفينة "يو إس إس ماسون"، مساء اليوم السبت 24 فبراير (شباط)، صاروخا مضادا للسفن تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها أنصار الله في اليمن".
وتابع البيان: "من المرجح أن الصاروخ الذي أسقطته كان يستهدف ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي".
وأشار البيان إلى أنه لم يتضرر أي من المدمرة "يو إس إس مايسون" التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.
ومنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" استهداف 39 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية
الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.