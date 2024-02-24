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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240224/تقرير-عسكري-غربي-يكشف-سر-نجاح-التقدم-الروسي-في-أوكرانيا-1086357320.html
تقرير عسكري غربي يكشف سر نجاح التقدم الروسي في أوكرانيا
تقرير عسكري غربي يكشف سر نجاح التقدم الروسي في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
نشرت صحيفة غربية تقريرا ذكرت فيه أن الجيش الروسي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الأسلحة، بما فيها القذائف المدفعية والطائرات المسيرة، في أوكرانيا، مؤكدة أن... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T07:08+0000
2024-02-24T07:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقرير للمراقب العسكري، ديفيد آكس، الذي قال فيها "إذا كنت بحاجة إلى سبب للذعر بشأن الأسلحة الروسية، فيجب أن تفعل ذلك بسبب الآلاف من مدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ التي يستخدمها نصف مليون جندي من الجيش الروسي في أوكرانيا على طول خط المواجهة بأكمله خلال صراع واسع النطاق بين البلدين".ووفقا له، بفضل الاستخدام المكثف للمدفعية، قام الجيش الروسي بتدمير القوات الأوكرانية بشكل منهجي في مواقعه ثم دفعها إلى الغرب.وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-لن-تنتصر-حتى-مع-دعم-البيت-الأبيض-1086332926.html
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العالم
العالم

تقرير عسكري غربي يكشف سر نجاح التقدم الروسي في أوكرانيا

07:08 GMT 24.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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نشرت صحيفة غربية تقريرا ذكرت فيه أن الجيش الروسي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الأسلحة، بما فيها القذائف المدفعية والطائرات المسيرة، في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الخطوة ساهمت بدفع القوات المسلحة الأوكرانية التراجع إلى الخلف عن مواقعها على خطوط القتال.
ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقرير للمراقب العسكري، ديفيد آكس، الذي قال فيها "إذا كنت بحاجة إلى سبب للذعر بشأن الأسلحة الروسية، فيجب أن تفعل ذلك بسبب الآلاف من مدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ التي يستخدمها نصف مليون جندي من الجيش الروسي في أوكرانيا على طول خط المواجهة بأكمله خلال صراع واسع النطاق بين البلدين".
ووفقا له، بفضل الاستخدام المكثف للمدفعية، قام الجيش الروسي بتدمير القوات الأوكرانية بشكل منهجي في مواقعه ثم دفعها إلى الغرب.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي يؤكد أن أوكرانيا لن تنتصر "حتى مع دعم البيت الأبيض"
أمس, 09:04 GMT
وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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