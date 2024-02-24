https://sputnikarabic.ae/20240224/تقرير-عسكري-غربي-يكشف-سر-نجاح-التقدم-الروسي-في-أوكرانيا-1086357320.html

تقرير عسكري غربي يكشف سر نجاح التقدم الروسي في أوكرانيا

تقرير عسكري غربي يكشف سر نجاح التقدم الروسي في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

نشرت صحيفة غربية تقريرا ذكرت فيه أن الجيش الروسي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الأسلحة، بما فيها القذائف المدفعية والطائرات المسيرة، في أوكرانيا، مؤكدة أن... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T07:08+0000

2024-02-24T07:08+0000

2024-02-24T07:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقرير للمراقب العسكري، ديفيد آكس، الذي قال فيها "إذا كنت بحاجة إلى سبب للذعر بشأن الأسلحة الروسية، فيجب أن تفعل ذلك بسبب الآلاف من مدافع الهاوتزر وقاذفات الصواريخ التي يستخدمها نصف مليون جندي من الجيش الروسي في أوكرانيا على طول خط المواجهة بأكمله خلال صراع واسع النطاق بين البلدين".ووفقا له، بفضل الاستخدام المكثف للمدفعية، قام الجيش الروسي بتدمير القوات الأوكرانية بشكل منهجي في مواقعه ثم دفعها إلى الغرب.وأكملت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240223/إعلام-أمريكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-لن-تنتصر-حتى-مع-دعم-البيت-الأبيض-1086332926.html

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