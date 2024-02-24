https://sputnikarabic.ae/20240224/حكم-بالسجن-8-سنوات-على-الرئيس-التونسي-الأسبق-منصف-المرزوقي-1086357575.html
حكم بالسجن 8 سنوات على الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
حكم بالسجن 8 سنوات على الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
سبوتنيك عربي
قضت محكمة تونسية غيابيا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم بعضا". 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T07:21+0000
2024-02-24T07:21+0000
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وحسبما أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، أمس الجمعة، فإن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل.ونقلت الإذاعة عن محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة أنه "على إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده".وأضاف أن التحقيق كان "من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية".يشار إلى أن المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، يعيش خارج البلاد ويعتبر من أشد المنتقدين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.وكان المرزوقي، قد طالب في وقت سابق، الجيش التونسي بـ "رفع الحماية" عن الرئيس الحالي قيس سعيد الذي وصفه بالمنقلب.كما دعا التونسيين إلى الخروج للشارع للتعجيل بإسقاط نظام قيس سعيد.
https://sputnikarabic.ae/20220509/المرزوقي-يدعو-التونسيين-إلى-التسريع-في-إنهاء-الفاصل-المضحك-المبكي-من-تاريخ-البلاد-1062011760.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار
حكم بالسجن 8 سنوات على الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي
قضت محكمة تونسية غيابيا بالسجن على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم بعضا".
وحسبما أفادت
إذاعة "موزاييك" التونسية، أمس الجمعة، فإن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل.
ونقلت الإذاعة عن محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة أنه "على إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده".
وأضاف أن التحقيق كان "من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية".
يشار إلى أن المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، يعيش خارج البلاد ويعتبر من أشد المنتقدين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد
.
وكان المرزوقي، قد طالب في وقت سابق، الجيش التونسي بـ "رفع الحماية"
عن الرئيس الحالي قيس سعيد الذي وصفه بالمنقلب.
كما دعا التونسيين إلى الخروج للشارع للتعجيل بإسقاط نظام قيس سعيد.