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https://sputnikarabic.ae/20240224/رأس-الحكمة-أضخم-صفقة-استثمار-في-تاريخ-مصر-1086370441.html
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر
سبوتنيك عربي
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة،... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر

15:11 GMT 24.02.2024
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وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر - سبوتنيك عربي
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