https://sputnikarabic.ae/20240224/رأس-الحكمة-أضخم-صفقة-استثمار-في-تاريخ-مصر-1086370441.html
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر
سبوتنيك عربي
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة،... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T15:11+0000
2024-02-24T15:11+0000
2024-02-24T15:11+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/18/1086369944_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0c7fb227b0537d0da6826b5b4c4ee803.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/18/1086369944_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_09738d975506d05421a424028d56f36e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
رأس الحكمة... أضخم صفقة استثمار في تاريخ مصر
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري، الجمعة، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.