https://sputnikarabic.ae/20240224/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-في-حالة-يرثى-لها-ولا-يمكن-الحديث-عن-هجوم-مضاد-جديد-1086364040.html

ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها ولا يمكن الحديث عن "هجوم مضاد" جديد

ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها ولا يمكن الحديث عن "هجوم مضاد" جديد

سبوتنيك عربي

أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي أعلن عن تنظيم "هجوم مضاد جديد"، لا يقيّم بشكل كافٍ حالة... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T11:27+0000

2024-02-24T11:27+0000

2024-02-24T12:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ديفيس على قناته على "يوتيوب": "لا يمكن أن يكون هناك هجوم مضاد جديد. ليس لدى الأوكرانيين حتى أشخاص لتعويض الخسائر التي تكبدوها، ولا توجد طريقة لشن هجوم. أين مئات الدبابات والمدفعية؟".وأضاف أن الجيش الأوكراني الآن في حالة يرثى لها، لذلك لا يمكن الحديث عن حملة عسكرية جديدة.وختم ديفيس، بالقول: "من غير المنطقي الاعتقاد بأنه سيكون هناك هجوم جديد، لن يكون هناك هجوم".وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تستعد "لهجوم مضاد جديد" في البحر الأسود ومنطقة العملية الخاصة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240224/سياسية-ألمانية-نقل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-سينقل-القتال-إلى-برلين-1086362732.html

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