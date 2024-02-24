https://sputnikarabic.ae/20240224/سياسية-ألمانية-نقل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-سينقل-القتال-إلى-برلين-1086362732.html

سياسية ألمانية: نقل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا سينقل القتال إلى برلين

سياسية ألمانية: نقل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا سينقل القتال إلى برلين

سبوتنيك عربي

صرحت السياسية الألمانية، سارة فاغنكنشت، بأن توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع مع روسيا. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T10:36+0000

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وقالت فاغنكنشت في مقابلة مع الصحفي بول رونزايمر نشرت على منصة "إكس": "في النهاية، هذا لن يساعد أوكرانيا. إن إطالة أمد الصراع باستمرار لا يمكن اعتبارها مساعدة أو حماية".وأشارت إلى أن الأسلحة البعيدة المدى لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، ولكنها لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الخسائر.وتابعت فاغنكنشت: "أعتقد أن هذا جنون تام. إذا جلبنا الحرب بالأسلحة الألمانية إلى روسيا، فسوف نجلب الحرب إلى ألمانيا".وصوت مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس بأغلبية ساحقة ضد مشروع قرار يدعو الحكومة الألمانية بشكل مباشر إلى البدء في تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس". ومع ذلك، في نفس اليوم، تم اعتماد مشروع قرار بشأن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى دون ذكر صواريخ "توروس".وفي وقت سابق، انتقدت فاغنكنشت، إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وأشارت إلى أن "العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية لا يموتون من أجل الديمقراطية وحرية بلادهم وأوروبا ككل، بل من أجل مصالح الناتو".

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