https://sputnikarabic.ae/20240224/عضو-الكونغرس-الأمريكي-يدعو-للانسحاب-من-الأمم-المتحدة-لأجل-إسرائيل-1086358377.html
عضو الكونغرس الأمريكي يدعو للانسحاب من الأمم المتحدة لأجل إسرائيل
عضو الكونغرس الأمريكي يدعو للانسحاب من الأمم المتحدة لأجل إسرائيل
سبوتنيك عربي
اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات غايتس، وقف تمويل منظمة الأمم المتحدة، والانسحاب منها، وكذلك إزالة مقرها من أراضي الولايات المتحدة... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T07:52+0000
2024-02-24T07:52+0000
2024-02-24T07:53+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg
وقال غايتس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في فلوريدا: "أريد أن تكون ميزانيتنا خالية من أي أموال مخصصة للأمم المتحدة. يجب على الولايات المتحدة أن تترك الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة الخروج من الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقررت (الأونروا) إنهاء عقودهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.وقال رئيس المنظمة، فيليبو لازاريني، إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيحاكمون إذا ثبتت إدانتهم. ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا والسويد واليابان وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل المنظمة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى عدم السماح بتوقف عمل الوكالة، وذكرت وسائل الإعلام أنه دون تجديد التمويل، لن تتمكن الوكالة من العمل بعد فبراير/شباط، في حين أعلنت إسرائيل رسميا أنها ستسعى بكل السبل الممكنة إلى وقف أنشطة الأونروا.
https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dcfe65730a0db93a0dfcf6fb586f8a2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
عضو الكونغرس الأمريكي يدعو للانسحاب من الأمم المتحدة لأجل إسرائيل
07:52 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 07:53 GMT 24.02.2024)
اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات غايتس، وقف تمويل منظمة الأمم المتحدة، والانسحاب منها، وكذلك إزالة مقرها من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال غايتس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في فلوريدا: "أريد أن تكون ميزانيتنا خالية من أي أموال مخصصة للأمم المتحدة. يجب على الولايات المتحدة أن تترك الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة الخروج من الولايات المتحدة".
ووفقا لغايتس، يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تمويل منظمة قام موظفوها "بمهاجمة وقتل إسرائيليين".
وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقررت (الأونروا) إنهاء عقودهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.
وقال رئيس المنظمة، فيليبو لازاريني، إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيحاكمون إذا ثبتت إدانتهم. ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا والسويد واليابان وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل المنظمة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى عدم السماح بتوقف عمل الوكالة، وذكرت وسائل الإعلام أنه دون تجديد التمويل، لن تتمكن الوكالة من العمل بعد فبراير/شباط، في حين أعلنت إسرائيل رسميا أنها ستسعى بكل السبل الممكنة إلى وقف أنشطة الأونروا.