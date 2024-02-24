https://sputnikarabic.ae/20240224/عضو-الكونغرس-الأمريكي-يدعو-للانسحاب-من-الأمم-المتحدة-لأجل-إسرائيل-1086358377.html

عضو الكونغرس الأمريكي يدعو للانسحاب من الأمم المتحدة لأجل إسرائيل

عضو الكونغرس الأمريكي يدعو للانسحاب من الأمم المتحدة لأجل إسرائيل

سبوتنيك عربي

اقترح عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا، مات غايتس، وقف تمويل منظمة الأمم المتحدة، والانسحاب منها، وكذلك إزالة مقرها من أراضي الولايات المتحدة... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T07:52+0000

2024-02-24T07:52+0000

2024-02-24T07:53+0000

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وقال غايتس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر في فلوريدا: "أريد أن تكون ميزانيتنا خالية من أي أموال مخصصة للأمم المتحدة. يجب على الولايات المتحدة أن تترك الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة الخروج من الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، اتهمت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وقررت (الأونروا) إنهاء عقودهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم.وقال رئيس المنظمة، فيليبو لازاريني، إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيحاكمون إذا ثبتت إدانتهم. ومع ذلك، أعلنت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا والسويد واليابان وعدد من الدول الأخرى بالفعل وقف تمويل المنظمة.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى عدم السماح بتوقف عمل الوكالة، وذكرت وسائل الإعلام أنه دون تجديد التمويل، لن تتمكن الوكالة من العمل بعد فبراير/شباط، في حين أعلنت إسرائيل رسميا أنها ستسعى بكل السبل الممكنة إلى وقف أنشطة الأونروا.

https://sputnikarabic.ae/20240221/الأونروا-أكثر-من-300-ألف-طفل-في-غزة-محرومون-من-التعليم-في-ظل-حرب-مروعة-1086284644.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل