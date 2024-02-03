https://sputnikarabic.ae/20240203/المفوض-العام-للأونروا-يؤكد-بقاءه-في-منصبه-رغم-مطالب-إسرائيل-بالاستقالة-1085712360.html
المفوض العام للأونروا يؤكد بقاءه في منصبه رغم مطالب إسرائيل بالاستقالة
المفوض العام للأونروا يؤكد بقاءه في منصبه رغم مطالب إسرائيل بالاستقالة
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أعلن أنه سيبقى في منصبه... 03.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-03T16:28+0000
2024-02-03T16:28+0000
2024-02-03T16:28+0000
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وأوضحت الصحيفة في مقالها نقلا عن لازاريني في مقابلة: "صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه سيبقى في منصبه لأطول فترة ممكنة، ولن يستسلم لمطالب إسرائيل بالاستقالة".وأكد لازاريني لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "في اليوم الذي أشعر فيه أن هذا الأمر يؤدي لنتائج عكسية على مجموعات السكان التي أمثلها، سأعيد التفكير في قراري وأعيد النظر فيه".اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد الماضي، "موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي".وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء بين المفوض العام للأونروا ومسؤولين في الخارجية، داعيًا مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، إلى استخلاص الدروس والاستقالة فورا".قناة إسرائيلية: 12 من العاملين في "الأونروا" شاركوا في "طوفان الأقصى"إسرائيل تدعو الأمم المتحدة إلى إقالة مسؤولي "الأونروا" وفتح تحقيق شفاف
https://sputnikarabic.ae/20240203/وزير-خارجية-قطر-تداعيات-وقف-تمويل-الأونروا-ستكون-كارثية-1085711286.html
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الأونروا, العالم, اسرائيل, العالم العربي
الأونروا, العالم, اسرائيل, العالم العربي
المفوض العام للأونروا يؤكد بقاءه في منصبه رغم مطالب إسرائيل بالاستقالة
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أعلن أنه سيبقى في منصبه على الرغم من المطالب الإسرائيلية بالاستقالة.
وأوضحت الصحيفة في مقالها نقلا عن لازاريني في مقابلة: "صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه سيبقى في منصبه لأطول فترة ممكنة، ولن يستسلم لمطالب إسرائيل بالاستقالة".
كما قال للصحيفة إنه سيبقى المفوض العام لـ"الأونروا" طالما أنه يعتقد أنه يواصل "دعم الشعب" و"إيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد لازاريني لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "في اليوم الذي أشعر فيه أن هذا الأمر يؤدي لنتائج عكسية على مجموعات السكان التي أمثلها، سأعيد التفكير في قراري وأعيد النظر فيه".
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الأحد الماضي، "موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الماضي
".
وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء بين المفوض العام للأونروا ومسؤولين في الخارجية، داعيًا مفوض الوكالة، فيليب لازاريني، إلى استخلاص الدروس والاستقالة فورا".