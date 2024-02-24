عربي
https://sputnikarabic.ae/20240224/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-لا-تستطيع-أن-تخوض-حربا-على-جبهتين-1086377662.html
مسؤول سابق في البنتاغون: أمريكا لا تستطيع أن تخوض حربا على جبهتين
مسؤول سابق في البنتاغون: أمريكا لا تستطيع أن تخوض حربا على جبهتين
سبوتنيك عربي
صرّح المسؤول السابق في البنتاغون، جيم ميتر، أن أمريكا مستعدة لحرب محتملة مع عدو واحد فقط، في حين يطرح السؤال ما إذا كان التمويل إلى أوكرانيا وإسرائيل يقوض قدرة... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T19:49+0000
2024-02-24T19:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وقال ميتر إنه في عام 2018، كان هناك تحول لم تتم مناقشته كثيرًا في البنتاغون نحو مفهوم "الحرب الواحدة"، بدلاً من الاستعداد السابق المكلف لمحاربة خصمين رئيسيين في نفس الوقت.وأكد أنه في ظل هذه الظروف، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الدعم المادي المقدم إلى أوكرانيا وإسرائيل اليوم يقوض قدرة القوات الأمريكية على الرد على "العدوان الصيني أو الكوري الشمالي في المستقبل".وقال أحد المحللين الأمريكيين: "الإعداد والتمويل لحرب بين أمريكا والصين من شأنه أن يستنزف موارد أمريكا فالمؤسسة العسكرية تواجه أزمة في الأفراد، ومن غير الواضح ما إذا كانت قادرة على حشد العدد الكافي من الأفراد لخوض حربين في وقت واحد من دون التعبئة، وهو الأمر الذي لا يحظى بشعبية سياسية".
https://sputnikarabic.ae/20240224/البنتاغون-يجري-عشرات-التحقيقات-في-انتهاكات-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1086366973.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل

مسؤول سابق في البنتاغون: أمريكا لا تستطيع أن تخوض حربا على جبهتين

19:49 GMT 24.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
صرّح المسؤول السابق في البنتاغون، جيم ميتر، أن أمريكا مستعدة لحرب محتملة مع عدو واحد فقط، في حين يطرح السؤال ما إذا كان التمويل إلى أوكرانيا وإسرائيل يقوض قدرة واشنطن على القتال في آسيا.
وقال ميتر إنه في عام 2018، كان هناك تحول لم تتم مناقشته كثيرًا في البنتاغون نحو مفهوم "الحرب الواحدة"، بدلاً من الاستعداد السابق المكلف لمحاربة خصمين رئيسيين في نفس الوقت.
وأضاف ميتر: "لقد كان تحولاً لأنه أعطى الأولوية لقدرة الجيش الأمريكي على هزيمة الصين أو روسيا في حرب واحدة، بدلاً من القدرة على هزيمة خصمين إقليميين في وقت واحد".
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف
13:16 GMT
وأكد أنه في ظل هذه الظروف، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الدعم المادي المقدم إلى أوكرانيا وإسرائيل اليوم يقوض قدرة القوات الأمريكية على الرد على "العدوان الصيني أو الكوري الشمالي في المستقبل".

وبحسب محللين، فإن العودة إلى نموذج "الحربين"، ستكون مكلفة للغاية وستتطلب زيادة كبيرة في تمويل البنتاغون، وهو ما من المرجح أن يكون "غير مستدام".

وقال أحد المحللين الأمريكيين: "الإعداد والتمويل لحرب بين أمريكا والصين من شأنه أن يستنزف موارد أمريكا فالمؤسسة العسكرية تواجه أزمة في الأفراد، ومن غير الواضح ما إذا كانت قادرة على حشد العدد الكافي من الأفراد لخوض حربين في وقت واحد من دون التعبئة، وهو الأمر الذي لا يحظى بشعبية سياسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:30 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. رفض أمريكي لأي خطة إسرائيلية لإعادة احتلال غزة.. صور وفيديو06:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يعرض رؤيته "لليوم التالي" بعد الحرب على غزة.. صور وفيديو 22 فبراير, 22:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала