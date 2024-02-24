https://sputnikarabic.ae/20240224/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-أمريكا-لا-تستطيع-أن-تخوض-حربا-على-جبهتين-1086377662.html

مسؤول سابق في البنتاغون: أمريكا لا تستطيع أن تخوض حربا على جبهتين

مسؤول سابق في البنتاغون: أمريكا لا تستطيع أن تخوض حربا على جبهتين

سبوتنيك عربي

صرّح المسؤول السابق في البنتاغون، جيم ميتر، أن أمريكا مستعدة لحرب محتملة مع عدو واحد فقط، في حين يطرح السؤال ما إذا كان التمويل إلى أوكرانيا وإسرائيل يقوض قدرة... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T19:49+0000

2024-02-24T19:49+0000

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وقال ميتر إنه في عام 2018، كان هناك تحول لم تتم مناقشته كثيرًا في البنتاغون نحو مفهوم "الحرب الواحدة"، بدلاً من الاستعداد السابق المكلف لمحاربة خصمين رئيسيين في نفس الوقت.وأكد أنه في ظل هذه الظروف، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الدعم المادي المقدم إلى أوكرانيا وإسرائيل اليوم يقوض قدرة القوات الأمريكية على الرد على "العدوان الصيني أو الكوري الشمالي في المستقبل".وقال أحد المحللين الأمريكيين: "الإعداد والتمويل لحرب بين أمريكا والصين من شأنه أن يستنزف موارد أمريكا فالمؤسسة العسكرية تواجه أزمة في الأفراد، ومن غير الواضح ما إذا كانت قادرة على حشد العدد الكافي من الأفراد لخوض حربين في وقت واحد من دون التعبئة، وهو الأمر الذي لا يحظى بشعبية سياسية".

https://sputnikarabic.ae/20240224/البنتاغون-يجري-عشرات-التحقيقات-في-انتهاكات-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1086366973.html

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