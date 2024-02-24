https://sputnikarabic.ae/20240224/البنتاغون-يجري-عشرات-التحقيقات-في-انتهاكات-إمدادات-الأسلحة-إلى-كييف-1086366973.html

البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف

البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف

سبوتنيك عربي

صرح المفتش العام في البنتاغون روبرت ستورتش أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري عشرات التحقيقات الجنائية في مخالفات قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما في... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T13:16+0000

2024-02-24T13:16+0000

2024-02-24T13:16+0000

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ونقلت صحيفة أمريكية عن المفتش العام ستورتش قوله في مؤتمر صحفي، إن الانتهاكات التي وصلت إلى مراحل مختلقة تحقق في قضايا تشمل "الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والاحتيال أو الفساد، وسوء الاستخدام، لم نثبت إيا كم هذه الادعاءات على الرغم من أن ذلك قد يتغير في المستقبل".وحذر ستورتش أيضًا من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها "نظرا لكمية وسرعة" المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.رغم هذه المشكلات، قال ستورتش إن البنتاغون "استجاب حتى الآن بشكل جيد" لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبديا "المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد"، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.وأشارت صحيفة "بلومبرغ" إلى أنه من بين عمليات التدقيق الأخرى التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم البنتاغون بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسية لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطياتها الخاصة والتدريب والعملياتوفي وقت سابق من شهر فبراير، قال مكتب المفتش العام روبرت ستورتش إن الولايات المتحدة أرسلت مركبات مدرعة وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا دون أي خطط لمزيد من الصيانة والتشغيل على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، لم يزود البنتاغون كييف إلا بإمدادات محدودة من قطع الغيار.

https://sputnikarabic.ae/20240220/البنتاغون-يفترض-العواقب-التي-تنتظر-أوكرانيا-دون-مساعدة-الولايات-المتحدة-1086266320.html

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