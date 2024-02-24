https://sputnikarabic.ae/20240224/موسكو-واشنطن-لم-تقدم-أدلة-بشأن-مزاعم-تخطيط-روسيا-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1086360255.html
موسكو: واشنطن لم تقدم أدلة بشأن مزاعم تخطيط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء
موسكو: واشنطن لم تقدم أدلة بشأن مزاعم تخطيط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي دليل بشأن مزاعم تخطيط موسكو لنشر أسلحة نووية في الفضاء. 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T08:49+0000
2024-02-24T08:49+0000
2024-02-24T08:49+0000
روسيا
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وقال ريابكوف خلال تصريحات خاصة للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال بشأن اتهامات واشنطن لموسكو بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في الفضاء إن "الأمريكيين يستغلون القضية لأغراض دعائية، ويوجهون اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا تدعمها أي أدلة، وهذا هو أسلوبهم المعتاد".وأشار ريابكوف إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الصدد كانت غير مثمرة، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تقدم في هذا الموضوع والسبب واضح، وهو سخافة الاتهامات الأمريكية لنا".وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية الانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، قال ريابكوف "لا، نحن لا نفكر في ذلك".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس الفائت، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240216/موسكو-تؤكد-أن-التقارير-حول-خطط-روسيا-نشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-عارية-عن-الصحة--1086147386.html
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روسيا
موسكو: واشنطن لم تقدم أدلة بشأن مزاعم تخطيط روسيا نشر أسلحة نووية في الفضاء
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي دليل بشأن مزاعم تخطيط موسكو لنشر أسلحة نووية في الفضاء.
وقال ريابكوف خلال تصريحات خاصة للصحفيين، اليوم السبت، ردا على سؤال بشأن اتهامات واشنطن لموسكو بالتخطيط لنشر أسلحة نووية في الفضاء إن "الأمريكيين يستغلون القضية لأغراض دعائية، ويوجهون اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا تدعمها أي أدلة، وهذا هو أسلوبهم المعتاد".
وأشار ريابكوف إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة في هذا الصدد كانت غير مثمرة، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تقدم في هذا الموضوع والسبب واضح، وهو سخافة الاتهامات الأمريكية لنا".
وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تدرس إمكانية الانسحاب من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، قال ريابكوف "لا، نحن لا نفكر في ذلك".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الخميس الفائت، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونغرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.