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https://sputnikarabic.ae/20240224/وكالة-تكشف-عن-خطر-داهم-يهدد-وحدة-أوروبا-1086356168.html
وكالة تكشف عن خطر داهم يهدد وحدة أوروبا
وكالة تكشف عن خطر داهم يهدد وحدة أوروبا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن دول أوروبا الشرقية لم تعد تثق في دول أوروبا الغربية لأن الأخيرة لم تعد تستمع وتلبي احتياجات كييف وسط تهديد روسي... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T05:09+0000
2024-02-24T05:09+0000
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الخلاف حول كيفية تجديد المخازن المدفعية في أوكرانيا وكيفية شراء المعدات والأسلحة يخلق "شرخا" بين الدول في أوروبا، حيث تتهم دول أوروبا الشرقية أوروبا الغربية "بالفشل في الاستماع وتلبية طلب أوكرانيا".وأشارت "بلومبرغ" في تقريرها، نقلاً عن مسؤولين آخرين لم تذكر أسماءهم، إلى أن "بعض الدول الشرقية التي دقت ناقوس الخطر لسنوات بشأن التهديد المزعوم من روسيا، تشعر بالقلق من أن الدول الغربية الأكثر ثراءً لا تنفق ما يكفي من احتياطياتها العسكرية. ويلاحظ أن هذه الدول تمنع أوكرانيا من الحصول على قدرات أسلحة أكبر".وقال مسؤول أوروبي آخر للوكالة إن "الإحباط بين زعماء أوروبا الشرقية يتزايد لأنه لا يبدو أن الغرب يدرك مدى إلحاح مساعدة كييف".
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وكالة تكشف عن خطر داهم يهدد وحدة أوروبا

05:09 GMT 24.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بأن دول أوروبا الشرقية لم تعد تثق في دول أوروبا الغربية لأن الأخيرة لم تعد تستمع وتلبي احتياجات كييف وسط تهديد روسي مزعوم.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلاً عن مصادرها أن الخلاف حول كيفية تجديد المخازن المدفعية في أوكرانيا وكيفية شراء المعدات والأسلحة يخلق "شرخا" بين الدول في أوروبا، حيث تتهم دول أوروبا الشرقية أوروبا الغربية "بالفشل في الاستماع وتلبية طلب أوكرانيا".

ووفقا للوكالة، فإن المزاج السائد في الدوائر الدبلوماسية هو أنه "إذا فازت روسيا في نهاية المطاف بالصراع مع أوكرانيا"، فإن دول أوروبا الشرقية "لن تسامح" أوروبا الغربية. ومثل هذا الانقسام من شأنه أن يشكل "ندبة لا تمحى"، ما يعرض مشروع التكامل الأوروبي لكل البلدان للخطر.

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وفي هذا الصدد، قال مسؤول أوروبي كبير للوكالة إن "الحكومات الغربية لا تفهم أن الكثيرين في الشرق لن يثقوا بها مرة أخرى أبدا".
وأشارت "بلومبرغ" في تقريرها، نقلاً عن مسؤولين آخرين لم تذكر أسماءهم، إلى أن "بعض الدول الشرقية التي دقت ناقوس الخطر لسنوات بشأن التهديد المزعوم من روسيا، تشعر بالقلق من أن الدول الغربية الأكثر ثراءً لا تنفق ما يكفي من احتياطياتها العسكرية. ويلاحظ أن هذه الدول تمنع أوكرانيا من الحصول على قدرات أسلحة أكبر".
وقال مسؤول أوروبي آخر للوكالة إن "الإحباط بين زعماء أوروبا الشرقية يتزايد لأنه لا يبدو أن الغرب يدرك مدى إلحاح مساعدة كييف".
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