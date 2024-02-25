https://sputnikarabic.ae/20240225/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-سفينة-نفط-وسفن-حربية-أمريكية-وتتوعد-بمزيد-من-الهجمات-1086380331.html

"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة نفط وسفن حربية أمريكية وتتوعد بمزيد من الهجمات

"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة نفط وسفن حربية أمريكية وتتوعد بمزيد من الهجمات

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف ناقلة نفطية أمريكية وسفن حربية تابعة للجيش الأمريكي في خليج عدن والبحر الأحمر، متوعدةً بمواجهة التصعيد... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T00:09+0000

2024-02-25T00:09+0000

2024-02-25T00:09+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري نشره عبر منصة "إكس"، إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت من خلالها سفينة نفطية (تورم ذور) الأمريكية في خليج عدن بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة".وذكر العميد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية، ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي".وأكد المتحدث العسكري، أن "العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وليل السبت/الأحد، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" في صنعاء وسط اليمن.وأضاف أن قصفًا مماثلاً بغارتين جويتين استهدف جبل عطَّان، الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ التابع لـ "أنصار الله" (جنوب غربي صنعاء).وذكر أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية تنفذ تحليقاً مكثفاً في سماء صنعاء.ويأتي القصف الجوي بعد أيام من توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بتصعيد هجمات قواته في البحرين الأحمر والعربي والتي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية. مؤكداً استهداف 48 سفينة منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240224/اليمن-غارات-جوية-أمريكية-وبريطانية-على-معسكرات-لـ-أنصار-الله-في-صنعاء-1086379582.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, طوفان الأقصى