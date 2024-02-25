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https://sputnikarabic.ae/20240225/إسرائيل-تكشف-عن-قضية-أمنية-خطيرة-متعلقة-بقائد-الجيش-قد-تبقى-تفاصيلها-سرية-إلى-الأبد-1086382366.html
إسرائيل تكشف عن قضية أمنية خطيرة متعلقة بقائد الجيش.. قد تبقى تفاصيلها سرية إلى الأبد
إسرائيل تكشف عن قضية أمنية خطيرة متعلقة بقائد الجيش.. قد تبقى تفاصيلها سرية إلى الأبد
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الأشهر الأخيرة شهدت تعزيزا للحراسة الشخصية لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، وحتى قبل اندلاع عملية "طوفان... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T06:48+0000
2024-02-25T06:48+0000
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وجاء ذلك الإجراء، بعد اكتشاف تقصير أمني كبير في إسرائيل، والذي ترتب عليه توجيه لائحة اتهام غير عادية وخطيرة، تم تقديمها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، وتناولت في مضمونها مخالفات أمنية بحق 8 من سكان إسرائيل من القدس الشرقية، يافا والشمال، وفقا لموقع "i24 news" الإسرائيلي.وأشار التقرير إلى أن اللائحة تعد من أخطر لوائح الاتهام التي قدمت خلال السنوات الأخيرة، وتشير إلى فشل أمني خطير، تسبب في ارتكاب المخالفات لفترة طويلة ضد إسرائيل، مع إمكانات قابلة للانفجار وخطيرة على وجه الخصوص.من ناحيته، أمر مكتب المدعي العام الإسرائيلي بحظر نشر شامل على لائحة الاتهام والإجراءات القانونية، بل و"من المرجح أن تظل أجزاء كبيرة من هذه القضية الأمنية الخطيرة سرية إلى الأبد"، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.ومن المثير في الأمر، أنه بعد تقديم لوائح الاتهام بالقضية، بعد بداية حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ظهرت في الأسابيع الأخيرة مؤشرات على أحداث إضافية، قد تؤدي إلى تفاقم التقصير الأمني بإسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تكشف عن قضية أمنية خطيرة متعلقة بقائد الجيش.. قد تبقى تفاصيلها سرية إلى الأبد

06:48 GMT 25.02.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الأشهر الأخيرة شهدت تعزيزا للحراسة الشخصية لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، وحتى قبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" من قبل حركة "حماس" الفلسطينية.
وجاء ذلك الإجراء، بعد اكتشاف تقصير أمني كبير في إسرائيل، والذي ترتب عليه توجيه لائحة اتهام غير عادية وخطيرة، تم تقديمها إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، وتناولت في مضمونها مخالفات أمنية بحق 8 من سكان إسرائيل من القدس الشرقية، يافا والشمال، وفقا لموقع "i24 news" الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن اللائحة تعد من أخطر لوائح الاتهام التي قدمت خلال السنوات الأخيرة، وتشير إلى فشل أمني خطير، تسبب في ارتكاب المخالفات لفترة طويلة ضد إسرائيل، مع إمكانات قابلة للانفجار وخطيرة على وجه الخصوص.
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من ناحيته، أمر مكتب المدعي العام الإسرائيلي بحظر نشر شامل على لائحة الاتهام والإجراءات القانونية، بل و"من المرجح أن تظل أجزاء كبيرة من هذه القضية الأمنية الخطيرة سرية إلى الأبد"، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل.
ومن المثير في الأمر، أنه بعد تقديم لوائح الاتهام بالقضية، بعد بداية حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ظهرت في الأسابيع الأخيرة مؤشرات على أحداث إضافية، قد تؤدي إلى تفاقم التقصير الأمني بإسرائيل.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
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