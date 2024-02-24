https://sputnikarabic.ae/20240224/أردوغان-140-يوما-وما-زال-العالم-يكتفي-بمشاهدة-جرائم-إسرائيل-ضد-الإنسانية-في-غزة-1086367794.html

أردوغان: 140 يوما وما زال العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في غزة

أردوغان: 140 يوما وما زال العالم يكتفي بمشاهدة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في غزة

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "140 يوماً مرت ولم يفعلوا شيئاً تجاه جرائم الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، بل اكتفوا بالمشاهدة". 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T14:05+0000

2024-02-24T14:05+0000

2024-02-24T14:05+0000

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وقال أردوغان، في خطاب له في ولاية سكاريا، إن "الأمر بلغ أيضا أن مجلس الأمن لا يدعو بل لا يستطيع أن يدعو إسرائيل إلى وقف نار فوري"، مضيفا أنه "لم تُظهر القوى الغربية ولا مجلس الأمن أي سعي مثمر لوقف التوحش الإسرائيلي"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وتدلي تركيا، هذا الأسبوع، ببيان رسمي بشأن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بـ"العواقب القانونية لممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وفي أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 29 ألف شخص وأكثر من 69 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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