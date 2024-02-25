https://sputnikarabic.ae/20240225/إيهود-باراك-يدعو-لمحاصرة-الكنيست-إلى-حين-استقالة-نتنياهو-1086387093.html

إيهود باراك يدعو لمحاصرة الكنيست إلى حين استقالة نتنياهو

إيهود باراك يدعو لمحاصرة الكنيست إلى حين استقالة نتنياهو

سبوتنيك عربي

دعا إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اليوم الأحد، إلى محاصرة البرلمان (الكنيست) إلى حين استقالة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T09:47+0000

2024-02-25T09:47+0000

2024-02-25T09:47+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن باراك، دعوته إلى محاصرة الكنيست، من خلال وجود نحو 30 ألف مواطن إسرائيلي أمام مقر البرلمان لمدة 3 أسابيع كاملة.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أنه من الضروري وجود هذا العدد الكبير في خيام أمام مقر الكنيست، ليل نهار، وقتها تغلق البلاد، ويدرك نتنياهو أن وقته قد انتهى وليس لدى المواطنين الإسرائيليين أي ثقة في شخصه.ويشار إلى أنه في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إمكانية محو "حركة حماس" الفلسطينية بشكل كامل، مؤكدا أنها موجودة في عقول الناس وقلوبهم وأحلامهم.وقال باراك في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية "نتنياهو، لو كان في دولة طبيعية لكان سيستقيل".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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https://sputnikarabic.ae/20240225/الإذاعة-الإسرائيلية-نفتالي-بينيت-لم-يرغب-في-اغتيال-السنوار-خلال-ولايته-1086386069.html

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