الصدفة تقود إلى سفينة اختفت في ظروف غامضة لمدة 120 عاما
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOحطام سفينة
حطام سفينة
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
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بعد مرور 120 عاما على اختفائها قبالة ساحل نيو ساوث ويلز، تم اكتشاف حطام سفينة فحم أسترالية منكوبة، أثناء هبوب عاصفة، والتي كان على متنها 32 شخصا من أفراد طاقمها.
وغادرت السفينة "نيميسيس" نيوكاسل متوجهة إلى ملبورن، وهي محمّلة بالفحم، في 8 يوليو/ تموز عام 1904، لكن عاصفة جنوبية ضربتها بعد بدء رحلتها مباشرة، وبعد مرور أيام وأسابيع من اختفاء السفينة، شهد شاطئ كرونولا في جنوب سيدني، مشهدا مروعا وهو لانتشار جثث أفراد الطاقم، التي تم جرفها إلى الشاطئ.
وبعد مرور أكثر من قرن من الزمن، عثرت شركة استشعار عن بُعد على حطام السفينة "نيميسيس"، أثناء محاولتها تحديد موقع حاويات بضائع مفقودة، قبالة ساحل سيدني.
وكانت السفينة متواجدة على بعد 26 كيلومترا من الشاطئ، وعلى عمق 160 مترا تحت الماء.
More than a century after the SS Nemesis and its crew disappeared off the NSW coast, the wreck of the steamship has been found south of Sydney during a search for lost cargo containers. https://t.co/iHKjNglDLj— SBS News (@SBSNews) February 25, 2024
لكن كان تحديد هوية السفينة المفقودة منذ فترة طويلة في مثل هذه المياه العميقة بعيدا عن الشاطئ، يمثل تحديا لخبراء التراث في نيو ساوث ويلز، الذين يقومون بمسح قاع المحيط.
وقالت وزيرة التراث في نيو ساوث ويلز، بيني شارب، اليوم الأحد، إن "الصور تحت الماء التي التقطتها شركة الاستشعار عن بُعد "CSIRO" قدمت الأدلة الإضافية اللازمة لتأكيد السمات المميزة للسفينة "نيميسيس"، والتي تتماشى مع الصور والرسومات التاريخية"، وفقا لموقع "SBS News".
وتُظهر الصور الحطام الحديدي للسفينة "نيميسيس"، وهو يستقر في وضع مستقيم على سهل رملي واسع، مع تعرّض مقدمته ومؤخرته لأضرار جسيمة.
A Brisbane company has located a ship that sank off Wollongong 120 years ago, carrying coal & 32 passengers (just one female) #history #shippingnews https://t.co/LvjO7I47iN— Nick McLaren (@nickpmclaren) February 25, 2024
ويُعتقد أن محرك السفينة غمرته العاصفة، وعندما ضربت موجة كبيرة "نيميسيس"، غرقت بسرعة كبيرة جدا، لدرجة أنه لم يكن من الممكن نشر قوارب النجاة لإنقاذ طاقمها.
وتم بناء السفينة "نيميسيس"، البالغ طولها 73.4 مترا في ويتبي بالمملكة المتحدة في عام 1881، ووصلت سرعتها إلى 12 عقدة، وتم تسجيلها في ملبورن للتركيز على تجارة الفحم من نيوكاسل، لكنها عملت أيضا في غرب أستراليا خلال حمى البحث عن الذهب في تسعينيات القرن التاسع عشر.