https://sputnikarabic.ae/20240225/دراسة-تكشف-أهمية-التمارين-الرياضية-في-عطلة-نهاية-الأسبوع-1086386939.html

دراسة تكشف أهمية التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع

دراسة تكشف أهمية التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني، سواء بانتظام أو بشكل مكثف في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T09:44+0000

2024-02-25T09:44+0000

2024-02-25T09:44+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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ونشرت مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية، أنه سواء كان الشخص يمارس نشاطًا بدنيًا بشكل منتظم أو ليوم أو يومين في الأسبوع، فإن كلا الخيارين يؤديان إلى فقدان الوزن.وجدت الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين وصفهم الباحثون بأنهم "رياضيو عطلة نهاية الأسبوع"، وهم الأفراد الذين يكثفون تمريناتهم في يوم أو يومين في الأسبوع يمكنهم أيضًا فقدان الوزن على غرار الأفراد الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم طالما أنهم حققوا الوزن الموصى به.وقال عالم الرعاية الصحية في مستشفى فواي، والمركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية، والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وكلية بكين يونيون الطبية في بكين، ليهوا تشانغ: أن العاملين في المكاتب وسائقي الحافلات وغيرهم من الموظفين الذين يضطرون إلى الجلوس لساعات طويلة أثناء يوم العمل يهتمون بالبحث.استخرج الباحثون بيانات من أكثر من 9600 مشارك في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من عام 2011 إلى عام 2018، وتراوحت أعمار المشاركين من 20 إلى 59 عامًا.وأضاف ستيفن بي هيمسفيلد، دكتوراه في الطب، وأستاذ في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية، باتون روج، لويزيانا، الذي لم يكن مرتبطًا بالدراسة أيضًا، أن "النتائج في عينة مقطعية مثل تلك التي أبلغ عنها باحثو الدراسة تحتاج إلى تأكيد في الدراسات الطولية المحتملة".

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علوم, الصحة