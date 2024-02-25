عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240225/دراسة-تكشف-أهمية-التمارين-الرياضية-في-عطلة-نهاية-الأسبوع-1086386939.html
دراسة تكشف أهمية التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع
دراسة تكشف أهمية التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني، سواء بانتظام أو بشكل مكثف في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T09:44+0000
2024-02-25T09:44+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048553293_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_253d1da125b17fbab57cc96d7c6f7941.jpg
ونشرت مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية، أنه سواء كان الشخص يمارس نشاطًا بدنيًا بشكل منتظم أو ليوم أو يومين في الأسبوع، فإن كلا الخيارين يؤديان إلى فقدان الوزن.وجدت الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين وصفهم الباحثون بأنهم "رياضيو عطلة نهاية الأسبوع"، وهم الأفراد الذين يكثفون تمريناتهم في يوم أو يومين في الأسبوع يمكنهم أيضًا فقدان الوزن على غرار الأفراد الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم طالما أنهم حققوا الوزن الموصى به.وقال عالم الرعاية الصحية في مستشفى فواي، والمركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية، والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وكلية بكين يونيون الطبية في بكين، ليهوا تشانغ: أن العاملين في المكاتب وسائقي الحافلات وغيرهم من الموظفين الذين يضطرون إلى الجلوس لساعات طويلة أثناء يوم العمل يهتمون بالبحث.استخرج الباحثون بيانات من أكثر من 9600 مشارك في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من عام 2011 إلى عام 2018، وتراوحت أعمار المشاركين من 20 إلى 59 عامًا.وأضاف ستيفن بي هيمسفيلد، دكتوراه في الطب، وأستاذ في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية، باتون روج، لويزيانا، الذي لم يكن مرتبطًا بالدراسة أيضًا، أن "النتائج في عينة مقطعية مثل تلك التي أبلغ عنها باحثو الدراسة تحتاج إلى تأكيد في الدراسات الطولية المحتملة".
https://sputnikarabic.ae/20240224/تيتان-يسحق-الآمال-بالعثور-على-حياة-في-النظام-الشمسي-الخارجي-1086367521.html
https://sputnikarabic.ae/20240123/الوجبات-الغذائية-بعد-ممارسة-الرياضة-1085328211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048553293_149:0:1280:848_1920x0_80_0_0_3c1b01c2e9f69bbc95d2079e63f3e633.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة تكشف أهمية التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع

09:44 GMT 25.02.2024
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني، سواء بانتظام أو بشكل مكثف في عطلات نهاية الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.
ونشرت مجلة "ساينس تيك دايلي" العلمية، أنه سواء كان الشخص يمارس نشاطًا بدنيًا بشكل منتظم أو ليوم أو يومين في الأسبوع، فإن كلا الخيارين يؤديان إلى فقدان الوزن.
توصي إرشادات منظمة الصحة العالمية البالغين بأداء ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المعتدل، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني القوي، ومع ذلك، يجد العديد من الأفراد صعوبة في تلبية هذه التوصية نظرًا لأن النشاط البدني يستغرق وقتًا طويلاً في مجتمع سريع الخطى.
قمر تيتان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
مجتمع
"تيتان" يسحق الآمال بالعثور على حياة في النظام الشمسي الخارجي
أمس, 13:35 GMT
وجدت الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين وصفهم الباحثون بأنهم "رياضيو عطلة نهاية الأسبوع"، وهم الأفراد الذين يكثفون تمريناتهم في يوم أو يومين في الأسبوع يمكنهم أيضًا فقدان الوزن على غرار الأفراد الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم طالما أنهم حققوا الوزن الموصى به.
وقال عالم الرعاية الصحية في مستشفى فواي، والمركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية، والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، وكلية بكين يونيون الطبية في بكين، ليهوا تشانغ: أن العاملين في المكاتب وسائقي الحافلات وغيرهم من الموظفين الذين يضطرون إلى الجلوس لساعات طويلة أثناء يوم العمل يهتمون بالبحث.
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
الوجبات الغذائية بعد ممارسة الرياضة
23 يناير, 14:15 GMT

وأضاف تشانغ: "دراستنا يمكن أن تقدم لهم خيارا بديلا للحفاظ على لياقتهم"، مضيفا أن هناك أنشطة مناسبة للعاملين الذين لا يجدون وقتا للفراغ سوى في عطلة نهاية الأسبوع مثل التسلق، أو المشي لمسافات طويلة، أو ركوب الدراجات، أو الجري.

استخرج الباحثون بيانات من أكثر من 9600 مشارك في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية من عام 2011 إلى عام 2018، وتراوحت أعمار المشاركين من 20 إلى 59 عامًا.

وتوصلت الدراسة إلى أن 80 في المئة من المشاركن حصلوا على نتائح إيجابية فيما يتعلق بتخفيف الوزن، على الرغم من أن نشاطهم الرياضي اقتصر على عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف ستيفن بي هيمسفيلد، دكتوراه في الطب، وأستاذ في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية الحيوية، باتون روج، لويزيانا، الذي لم يكن مرتبطًا بالدراسة أيضًا، أن "النتائج في عينة مقطعية مثل تلك التي أبلغ عنها باحثو الدراسة تحتاج إلى تأكيد في الدراسات الطولية المحتملة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Икона на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة.. صور وفيديو06:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала