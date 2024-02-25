https://sputnikarabic.ae/20240225/طبيبة-روسية-تفند-اعتقادات-خاطئة-حول-علاقة-الخبز-بالوزن-الزائد-1086390499.html
طبيبة روسية تفند اعتقادات خاطئة حول علاقة الخبز بالوزن الزائد
طبيبة روسية تفند اعتقادات خاطئة حول علاقة الخبز بالوزن الزائد
سبوتنيك عربي
تحدثت خبيرة التغذية، يوليا تشيخونينا، عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز. 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T12:34+0000
2024-02-25T12:34+0000
2024-02-25T12:34+0000
مجتمع
الصحة
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وأشارت تشيخونينا إلى أن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.وقالت لموقع "موسكو 24": "يحتوي الخبز على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة"، مضيفة:كما أوصت الطبيبة، بتوخي الحذر عند تناول الخبز الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية. ووفقا لتشيخونينا، فإن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن من الأفضل لهم تناول خبز مصنوع من دقيق مقشر منخفض الجودة.
https://sputnikarabic.ae/20231103/طبيب-روسي-يؤكد-أنه-لا-يجب-التخلي-عن-الخبز-1082764911.html
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الصحة
طبيبة روسية تفند اعتقادات خاطئة حول علاقة الخبز بالوزن الزائد
تحدثت خبيرة التغذية، يوليا تشيخونينا، عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز.
وأشارت تشيخونينا إلى أن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.
وقالت لموقع "موسكو 24": "يحتوي الخبز على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة"، مضيفة:
"إذا قررتم التخلي عن منتج من الدقيق، فالأفضل التخلي عن المخبوزات، لأنها تحتوي، بالإضافة إلى الدقيق، على دهون كثيرة، أما في الخبر تقريبا ليست موجودة، ولا تزيد عن 2-3 غرامات".
وأضافت تشيخونينا أنه لفقدان الوزن، من الأفضل تجنب منتجات الدقيق السكرية وأطباق الدقيق مع الصلصات والتوابل الدهنية.
كما أوصت الطبيبة، بتوخي الحذر عند تناول الخبز
الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية.
ووفقا لتشيخونينا، فإن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن من الأفضل لهم تناول خبز مصنوع من دقيق مقشر منخفض الجودة.