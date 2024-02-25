https://sputnikarabic.ae/20240225/طبيبة-روسية-تفند-اعتقادات-خاطئة-حول-علاقة-الخبز-بالوزن-الزائد-1086390499.html

طبيبة روسية تفند اعتقادات خاطئة حول علاقة الخبز بالوزن الزائد

طبيبة روسية تفند اعتقادات خاطئة حول علاقة الخبز بالوزن الزائد

سبوتنيك عربي

تحدثت خبيرة التغذية، يوليا تشيخونينا، عن المفاهيم الخاطئة حول الوزن الزائد التي ترجع السبب إلى تناول الخبز. 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T12:34+0000

2024-02-25T12:34+0000

2024-02-25T12:34+0000

مجتمع

الصحة

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وأشارت تشيخونينا إلى أن التخلي عن هذا المنتج في محاولة لتقليل الوزن هو خطوة غير فعالة، لأنه في هذه الحالة لن يكون تقييد السعرات الحرارية كبيرا جدا.وقالت لموقع "موسكو 24": "يحتوي الخبز على نحو 260 سعرة حرارية، وهذه ليست كمية كبيرة"، مضيفة:كما أوصت الطبيبة، بتوخي الحذر عند تناول الخبز الذي يحتوي على مكونات مفيدة مثل البذور والمكسرات والفواكه المجففة والفواكه المسكرة وغيرها. مثل هذا المنتج، على الرغم من تشبعه بالمواد المفيدة، يصبح على الفور أكثر في السعرات الحرارية. ووفقا لتشيخونينا، فإن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن من الأفضل لهم تناول خبز مصنوع من دقيق مقشر منخفض الجودة.

https://sputnikarabic.ae/20231103/طبيب-روسي-يؤكد-أنه-لا-يجب-التخلي-عن-الخبز-1082764911.html

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