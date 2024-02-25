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Военнослужащий полка Центрального военного округа переносит снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240225/مستا-بي-تدمر-مواقع-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1086382228.html
"مستا-بي" تدمر مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
"مستا-بي" تدمر مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، مقطع فيديو لقيام وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة مدافع الهاوتزر... 25.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-25T06:35+0000
2024-02-25T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، فجر اليوم الأحد، أن معارك عنيفة تدور في بلدة رابوتينو، على خط المواجهة في زابوروجيه، مؤكدا أن زمام المبادرة بأرض المعركة في يد القوات الروسية.وقال روغوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رابوتينو أصبحت أحد أكثر النقاط سخونة على خط المواجهة في زابوروجيه، حيث تدور الآن أكثر المعارك ضراوة وسط البلدة، وزمام المبادرة بأرض المعركة في أيدي المقاتلين الروس، المعركة من أجل رابوتينو مستمرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"مستا-بي" تدمر مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

06:35 GMT 25.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا-بي"
مدافع هاوتزر مستا-بي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، مقطع فيديو لقيام وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية بوساطة مدافع الهاوتزر من طراز "مستا-بي"، ما أدى إلى تدميرها على محور زابوروجيه.
أعلن عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، فجر اليوم الأحد، أن معارك عنيفة تدور في بلدة رابوتينو، على خط المواجهة في زابوروجيه، مؤكدا أن زمام المبادرة بأرض المعركة في يد القوات الروسية.
وقال روغوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رابوتينو أصبحت أحد أكثر النقاط سخونة على خط المواجهة في زابوروجيه، حيث تدور الآن أكثر المعارك ضراوة وسط البلدة، وزمام المبادرة بأرض المعركة في أيدي المقاتلين الروس، المعركة من أجل رابوتينو مستمرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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