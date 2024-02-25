https://sputnikarabic.ae/20240225/وكالة-عشرات-الضحايا-والجرحى-من-النساء-والأطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1086402528.html

وكالة: عشرات الضحايا والجرحى من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي على غزة

وكالة: عشرات الضحايا والجرحى من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي على غزة

سبوتنيك عربي

قتل عشرات المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المواطنين على الطريق الساحلي، غرب مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء... 25.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-25T22:03+0000

2024-02-25T22:03+0000

2024-02-25T22:03+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وأفاد وكالة وفا، بأن بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت الرصاص من المُسيرات، وقذائف المدفعية صوب عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع، ما أدى لمقتل 10 فلسطينيين على الأقل، وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.وبحسب الوكالة الفلسطينية، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الزرد، في حي الزيتون، ما أدى لمقتل 15 فلسطينيا على الأقل، وإصابة العشرات.ولفتت "وفا" إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل صوب المنزل وسوته بالأرض دون سابق إنذار، حيث كان يؤوي جميع أفراد العائلة، ما أدى للعدد الكبير من الضحايا والجرحى.وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن امقتل 29,692 فلسطينيا، وإصابة 69,879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

https://sputnikarabic.ae/20240225/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-خلية-تابعة-لـحزب-الله-في-قرية-بليدا-جنوبي-لبنان-1086400944.html

غزة

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى