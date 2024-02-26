عربي
https://sputnikarabic.ae/20240226/الجبهة-اللبنانية-الإسرائيلية-على-صفيح-ساخن-إسقاط-طائرة-وضربة-في-العمق-فيديو--1086419673.html
الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على "صفيح ساخن"... إسقاط طائرة وضربة "في العمق"... فيديو
الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على "صفيح ساخن"... إسقاط طائرة وضربة "في العمق"... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها في وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لـ"حزب الله" في عمق لبنان. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T12:35+0000
2024-02-26T12:35+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2d637a4eda854461ad3b21cb5522819.jpg
ووثقت المقاطع ما قيل إنه جانب من القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على موقع في مدينة بعلبك، شرقي لبنان، حيث ظهر أحد الفيديوهات التي نشرت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى في المدينة.ورصد فيديو آخر مشاهد أثار الدمار وآلية محترقة قيل إنها ناتجة عن القصف الإسرائيلي في محيط مدينة بعلبك التي تعد معقل "حزب الله" الرئيسي. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن شن غارات على بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي في "حزب الله" في منطقة البقاع شرقي لبنان ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش شن غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ"حزب الله".وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، "جيش الدفاع يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافًا لـ"حزب الله".وأعلن "حزب" الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، كما قصفوا موقع البغدادي الإسرائيلي ومحيطه بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". وأوضح البيان، أن "وحدة الدفاع الجوي في حزب الله أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مستوطن بعد تعرّضه لصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن القصف الإسرائيلي على بعلبك "يأتي رداً على إسقاط حزب الله لمسيرة بصاروخ دفاع جوي".ويُعد هذا القصف الذي طال بعلبك، هو الأول من نوعه منذ حرب يوليو/تموز عام 2006 والتي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240226/تصويت-هل-تتسبب-مشاهد-إحراق-جندي-أمريكي-لنفسه-بإيقاف-دعم-واشنطن-للحرب-في-غزة؟--1086419210.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/10/1085047604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_161121df27ec6f88ef77ec39d4dca8f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على "صفيح ساخن"... إسقاط طائرة وضربة "في العمق"... فيديو

12:35 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها في وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لـ"حزب الله" في عمق لبنان.
ووثقت المقاطع ما قيل إنه جانب من القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على موقع في مدينة بعلبك، شرقي لبنان، حيث ظهر أحد الفيديوهات التي نشرت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى في المدينة.
ورصد فيديو آخر مشاهد أثار الدمار وآلية محترقة قيل إنها ناتجة عن القصف الإسرائيلي في محيط مدينة بعلبك التي تعد معقل "حزب الله" الرئيسي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن شن غارات على بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي في "حزب الله" في منطقة البقاع شرقي لبنان ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش شن غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ"حزب الله".
وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، "جيش الدفاع يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافًا لـ"حزب الله".
وقال مصدر ميداني، لوكالة سبوتنيك، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات جوية بالقرب من مدينة بعلبك في منطقة البقاع شرقي لبنان".
وأعلن "حزب" الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، كما قصفوا موقع البغدادي الإسرائيلي ومحيطه بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وأوضح البيان، أن "وحدة الدفاع الجوي في حزب الله أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح".
جندي أمريكي يحرق نفسه احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
تصويت... هل تتسبب مشاهد إحراق جندي أمريكي لنفسه بإيقاف دعم واشنطن للحرب في غزة؟
12:06 GMT

وأفاد مصدر ميداني من جنوب لبنان، اليوم لسبوتنيك، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت غارات جوية بالقرب من بلدة كفرمان في جنوب لبنان، وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية الثقيلة صباح اليوم الأطراف الغربية لبلدة حولا، ونفذ رشقات رشاشة من المستوطنة المطلة على كفركلا وموقع العباد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مستوطن بعد تعرّضه لصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن القصف الإسرائيلي على بعلبك "يأتي رداً على إسقاط حزب الله لمسيرة بصاروخ دفاع جوي".
ويُعد هذا القصف الذي طال بعلبك، هو الأول من نوعه منذ حرب يوليو/تموز عام 2006 والتي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار معاناة سكان شمال غزة من الجوع06:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала