https://sputnikarabic.ae/20240226/الجبهة-اللبنانية-الإسرائيلية-على-صفيح-ساخن-إسقاط-طائرة-وضربة-في-العمق-فيديو--1086419673.html

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على "صفيح ساخن"... إسقاط طائرة وضربة "في العمق"... فيديو

الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على "صفيح ساخن"... إسقاط طائرة وضربة "في العمق"... فيديو

سبوتنيك عربي

أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها في وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لـ"حزب الله" في عمق لبنان. 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T12:35+0000

2024-02-26T12:35+0000

2024-02-26T12:35+0000

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ووثقت المقاطع ما قيل إنه جانب من القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على موقع في مدينة بعلبك، شرقي لبنان، حيث ظهر أحد الفيديوهات التي نشرت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى في المدينة.ورصد فيديو آخر مشاهد أثار الدمار وآلية محترقة قيل إنها ناتجة عن القصف الإسرائيلي في محيط مدينة بعلبك التي تعد معقل "حزب الله" الرئيسي. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي، عن شن غارات على بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي في "حزب الله" في منطقة البقاع شرقي لبنان ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش شن غارات في عمق لبنان استهدفت أهدافًا لـ"حزب الله".وكتب أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، "جيش الدفاع يشن غارات في عمق لبنان تستهدف أهدافًا لـ"حزب الله".وأعلن "حزب" الله اللبناني، في بيان اليوم الإثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، كما قصفوا موقع البغدادي الإسرائيلي ومحيطه بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة". وأوضح البيان، أن "وحدة الدفاع الجوي في حزب الله أسقطت طائرة مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة مستوطن بعد تعرّضه لصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن القصف الإسرائيلي على بعلبك "يأتي رداً على إسقاط حزب الله لمسيرة بصاروخ دفاع جوي".ويُعد هذا القصف الذي طال بعلبك، هو الأول من نوعه منذ حرب يوليو/تموز عام 2006 والتي استمرت 33 يوماً بين إسرائيل وحزب الله.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20240226/تصويت-هل-تتسبب-مشاهد-إحراق-جندي-أمريكي-لنفسه-بإيقاف-دعم-واشنطن-للحرب-في-غزة؟--1086419210.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى