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https://sputnikarabic.ae/20240226/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-أكبر-عملية-إنزال-مساعدات-إلى-قطاع-غزة-فيديو-1086425794.html
الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة... فيديو
الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، "تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا". 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T15:04+0000
2024-02-26T15:04+0000
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وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن "عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف أن "عمليات إنزال المساعدات في غزة شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية"، مشيرا إلى أنه نفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/الملك-الأردني-يحذر-من-خطورة-استمرار-الحرب-على-غزة-خلال-شهر-رمضان-1086396053.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة... فيديو

15:04 GMT 26.02.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، "تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا".
وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن "عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف أن "عمليات إنزال المساعدات في غزة شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية"، مشيرا إلى أنه نفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
الملك الأردني يحذر من خطورة استمرار الحرب على غزة خلال شهر رمضان
أمس, 15:40 GMT
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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