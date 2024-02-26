https://sputnikarabic.ae/20240226/الدول-الأفريقية-التي-لديها-الشرطة-الأكثر-احترافية-1086425382.html
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية
سبوتنيك عربي
تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T14:29+0000
2024-02-26T14:29+0000
2024-02-26T14:29+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أفريقيا
شمال أفريقيا
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ويبين الإنفوغراف الآتي نسبة المواطنين الذين أجابوا بأن الشرطة "في كثير من الأحيان/ دائمًا" تتصرف بشكل احترافي وتحترم حقوق الأشخاص.
أفريقيا
شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية
تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية.
ويبين الإنفوغراف الآتي نسبة المواطنين الذين أجابوا بأن الشرطة "في كثير من الأحيان/ دائمًا" تتصرف بشكل احترافي وتحترم حقوق الأشخاص.