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https://sputnikarabic.ae/20240226/الدول-الأفريقية-التي-لديها-الشرطة-الأكثر-احترافية-1086425382.html
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية
سبوتنيك عربي
تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T14:29+0000
2024-02-26T14:29+0000
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ويبين الإنفوغراف الآتي نسبة المواطنين الذين أجابوا بأن الشرطة "في كثير من الأحيان/ دائمًا" تتصرف بشكل احترافي وتحترم حقوق الأشخاص.
أفريقيا
شمال أفريقيا
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انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, أفريقيا, شمال أفريقيا, инфографика

الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية

14:29 GMT 26.02.2024
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تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية.
ويبين الإنفوغراف الآتي نسبة المواطنين الذين أجابوا بأن الشرطة "في كثير من الأحيان/ دائمًا" تتصرف بشكل احترافي وتحترم حقوق الأشخاص.
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية - سبوتنيك عربي
الدول الأفريقية التي لديها الشرطة الأكثر احترافية - سبوتنيك عربي
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