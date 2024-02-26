https://sputnikarabic.ae/20240226/الكرملين-يتحدث-عن-عمل-الاستخبارات-الأمريكية-في-أوكرانيا-1086419917.html
الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا
الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدأت في القيام بعمل نشط في أوكرانيا وتجنيد أشخاص هناك للقيام بأنشطة... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T12:32+0000
2024-02-26T12:32+0000
2024-02-26T12:32+0000
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676510_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d0604b3e36329b37da748fefa9db304.jpg
وقال بيسكوف: "بدأت وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الوكالات ذات الصلة في الولايات المتحدة العمل بنشاط في أوكرانيا حتى قبل عام 2014، وبدأت في تجنيد الأشخاص وإعدادهم للعمل التخريبي ضد بلدنا. وهذا معروف جيدًا. كما نعلم بعمل ما يسمى بالمستشارين الأمريكيين، ومعظمهم من الإدارات، وينتمون على وجه التحديد إلى وكالة المخابرات المركزية. وحتى قبل عام 2014، كانوا يشغلون وظائف في مبنى الإدارة الرئاسية في أوكرانيا. وهذا ليس سرا على أحد".وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية عن مواقع القوات الروسية، لضربها بالصواريخ.وقالت: "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، هنا لا يجب أن نقتصر على وكالة المخابرات المركزية فقط، التي قدمت الإحداثيات والبيانات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ ضربات، مرة أخرى باستخدام أسلحة الناتو".
https://sputnikarabic.ae/20240226/القوات-الروسية-تسيطر-على-خطوط-أكثر-فائدة-على-محور-دونيتسك-1086418659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676510_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_398760c7b72219687a050d58aa7460bd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يتحدث عن عمل الاستخبارات الأمريكية في أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدأت في القيام بعمل نشط في أوكرانيا وتجنيد أشخاص هناك للقيام بأنشطة تخريبية لاحقة في روسيا، حتى قبل عام 2014.
وقال بيسكوف: "بدأت وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الوكالات ذات الصلة في الولايات المتحدة العمل بنشاط في أوكرانيا حتى قبل عام 2014، وبدأت في تجنيد الأشخاص وإعدادهم للعمل التخريبي ضد بلدنا. وهذا معروف جيدًا. كما نعلم بعمل ما يسمى بالمستشارين الأمريكيين، ومعظمهم من الإدارات، وينتمون على وجه التحديد إلى وكالة المخابرات المركزية. وحتى قبل عام 2014، كانوا يشغلون وظائف في مبنى الإدارة الرئاسية في أوكرانيا. وهذا ليس سرا على أحد".
وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية عن مواقع القوات الروسية، لضربها بالصواريخ.
وقالت: "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، هنا لا يجب أن نقتصر على وكالة المخابرات المركزية فقط، التي قدمت الإحداثيات والبيانات إلى القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ ضربات، مرة أخرى باستخدام أسلحة الناتو".