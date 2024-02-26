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https://sputnikarabic.ae/20240226/بايدن-نأمل-التوصل-لاتفاق-لوقف-النار-في-غزة-بحلول-الاثنين-المقبل-1086438472.html
بايدن: نأمل التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة بحلول الاثنين المقبل
بايدن: نأمل التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة بحلول الاثنين المقبل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثثلاثاء، إنه متفائل بأنه بحلول يوم الاثنين المقبل سيكون هناك اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق... 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T23:10+0000
2024-02-26T23:10+0000
جو بايدن
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال بايدن للصحفيين: "يخبرني مستشار الأمن القومي أننا قريبون، نحن قريبون. لم يُنجز بعد، وأملي أنه بحلول يوم الاثنين المقبل سيكون لدينا وقف لإطلاق النار".وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240226/حماس-تشيد-بتصريحات-قادة-دول-أوروبية-حول-رفضهم-العدوان-الإسرائيلي-على-مدينة-رفح-1086436816.html
غزة
قطاع غزة
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جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
جو بايدن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

بايدن: نأمل التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة بحلول الاثنين المقبل

23:10 GMT 26.02.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثثلاثاء، إنه متفائل بأنه بحلول يوم الاثنين المقبل سيكون هناك اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقال بايدن للصحفيين: "يخبرني مستشار الأمن القومي أننا قريبون، نحن قريبون. لم يُنجز بعد، وأملي أنه بحلول يوم الاثنين المقبل سيكون لدينا وقف لإطلاق النار".
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
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21:08 GMT
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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