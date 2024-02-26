https://sputnikarabic.ae/20240226/حماس-تشيد-بتصريحات-قادة-دول-أوروبية-حول-رفضهم-العدوان-الإسرائيلي-على-مدينة-رفح-1086436816.html

"حماس" تشيد بتصريحات قادة دول أوروبية حول رفضهم العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح

"حماس" تشيد بتصريحات قادة دول أوروبية حول رفضهم العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح

سبوتنيك عربي

دعت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، "الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي بشكلٍ خاص، إلى اتخاذ مواقف عملية وجدية في منع إسرائيل من الاستمرار في حربها الإجرامية ضد... 26.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-26T21:08+0000

2024-02-26T21:08+0000

2024-02-26T21:08+0000

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وقالت حماس، في بيان لها إن "تصريحات قادة دول أوروبية برفضهم للعدوان الصهيوني على مدينة رفح، وآخرها تصريح المستشار الألماني الذي أعرب فيه عن رفضه القاطع للهجوم على رفح، هي تصريحات محل ترحيب، ولكنها لا تعفيهم من مسؤولياتهم في منع الهجوم الإجرامي على رفح، التي ينزح إليها قرابة المليون ونصف المليون مواطن فلسطيني، خصوصاً مع استمرار تلك الحكومات بتوريد السلاح للجيش الصهيوني ليمضي في حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني".ودعت الحركة، "الدول الأوروبية إلى العمل بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية، التي طالبت الكيان بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 4 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وتقول إسرائيل إن "130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا، في 7 أكتوبر (الماضي)".وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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