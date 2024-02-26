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جندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل احتجاجا على حرب غزة... صور وفيديو
جندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل احتجاجا على حرب غزة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أضرم جندي من سلاح الجو الأمريكي النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، يوم أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. 26.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-26T08:24+0000
2024-02-26T08:24+0000
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وذكرت "سي بي إس نيوز" أن "مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع "تويتش"، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.وبعد ذلك، أكدت القوات الجوية مشاركة الطيار في الخدمة الفعلية، ولكنها لم تحدد هويته.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية".وبعد أن أضرم النار في نفسه، صرخ مرارا "فلسطين حرة". وذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، بحسب صحيفة أمريكية.وقد وصلت قوات من الأمن والإطفاء وعناصرالخدمة السرية إلى موقع الحادثة وتعاملت مع مضرم النار في نفسه وتم إخلاء المكان الذي شهد الواقعة.وأغلق عناصر من الخدمة السرية الأمريكية الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد الحادثة.
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو, العالم
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, نادي الفيديو, العالم

جندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل احتجاجا على حرب غزة... صور وفيديو

08:24 GMT 26.02.2024
© Photo / twitterجندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل في بلاده احتجاجا على حرب غزة
جندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل في بلاده احتجاجا على حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
© Photo / twitter
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أضرم جندي من سلاح الجو الأمريكي النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، يوم أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت "سي بي إس نيوز" أن "مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع "تويتش"، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.
وبعد ذلك، أكدت القوات الجوية مشاركة الطيار في الخدمة الفعلية، ولكنها لم تحدد هويته.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية".
وبعد أن أضرم النار في نفسه، صرخ مرارا "فلسطين حرة". وذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، بحسب صحيفة أمريكية.
وقد وصلت قوات من الأمن والإطفاء وعناصرالخدمة السرية إلى موقع الحادثة وتعاملت مع مضرم النار في نفسه وتم إخلاء المكان الذي شهد الواقعة.
وأغلق عناصر من الخدمة السرية الأمريكية الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد الحادثة.
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