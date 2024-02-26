جندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل احتجاجا على حرب غزة... صور وفيديو
© Photo / twitterجندي أمريكي يضرم بجسده النار أمام سفارة إسرائيل في بلاده احتجاجا على حرب غزة
© Photo / twitter
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أضرم جندي من سلاح الجو الأمريكي النار بجسده أمام سفارة إسرائيل في العاصمة واشنطن، يوم أمس الأحد، وكان ينادي مكررا "فلسطين حرة"، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وذكرت "سي بي إس نيوز" أن "مقطع فيديو الحادثة تم بثه مباشرة على موقع "تويتش"، وعرّف الرجل عن نفسه وقال إنه عضو نشط في سلاح الجو الأمريكي.
🚨🇺🇸— الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) February 26, 2024
تم الأعلان عن وفاة الجندي الأمريكي آرون بوشنلال بعد أن أضرم النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
"لن أكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية." pic.twitter.com/ScCZiBDsSJ
وبعد ذلك، أكدت القوات الجوية مشاركة الطيار في الخدمة الفعلية، ولكنها لم تحدد هويته.
توفي الجندي الأمريكي، آرون بوشنل، الذي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجًا على الإبادة الجماعية في غزة.— Dr Faisal T Sayer (@DrFaisalTSayer1) February 26, 2024
آخر كلماته كانت فلسطين حرة! https://t.co/zgym1izcvy
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، "إن شخصا أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن". وأفادت بأنه "لا توجد إصابات بين موظفي السفارة الإسرائيلية".
وفاة الجندي الأمريكي السابق أرون بوشنيل الذي أشعل النار في نفسه احتجاجاً على الإبادة الجماعية في غزة.— داهم القحطاني (@dahemq) February 26, 2024
وأنت تهتز من الطرب في حفلات الذل والخذلان .. pic.twitter.com/N6yAUnluZA
وبعد أن أضرم النار في نفسه، صرخ مرارا "فلسطين حرة". وذكرت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج، بعد أن تمكن أفراد من جهاز الخدمة السرية الأمريكية من إخماد النيران، بحسب صحيفة أمريكية.
وقد وصلت قوات من الأمن والإطفاء وعناصرالخدمة السرية إلى موقع الحادثة وتعاملت مع مضرم النار في نفسه وتم إخلاء المكان الذي شهد الواقعة.
وأغلق عناصر من الخدمة السرية الأمريكية الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد الحادثة.