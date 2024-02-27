https://sputnikarabic.ae/20240227/الخزانة-الأمريكية-إسرائيل-ستستأنف-تحويل-عائدات-الضرائب-للسلطة-الفلسطينية-1086460670.html
الخزانة الأمريكية: إسرائيل ستستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
الخزانة الأمريكية: إسرائيل ستستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستقوم بالإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد... 27.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-27T16:09+0000
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وحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، جاء ذلك خلال تصريحاتها في مؤتمر صحفي في مدينة ساو باولو البرازيلية، قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.وقالت يلين: "أرحب بالأخبار التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب وبدء تدفق الأموال".وتابعت: "هذا يجب أن يستمر".وأشارت يلين إلى أن "الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية".كما لفتت إلى أنها حددت مؤخرًا، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عددًا من الخطوات التي تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب اتخاذها.وتتضمن هذه الإجراءات "إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين [العاملين داخل إسرائيل]، وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية".وأكدت يلين أن "هذه الإجراءات حيوية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع أموال الضرائب الفلسطينية وتحصل على مبلغ مقابل ذلك قبل أن تقوم بتحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.والشهر الماضي، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان يزور إسرائيل وقتذاك، عن رفضه تحويل "ولا حتى شيكل واحد" إلى السلطة الفلسطينية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، أواخر الشهر الماضي، على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية مع اقتطاع حصة قطاع غزة منها.ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية، الخطة الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة.
https://sputnikarabic.ae/20240117/ممثل-الاتحاد-الأوروبي-الاقتطاعات-الإسرائيلية-من-الضرائب-تعرض-السلطة-الفلسطينية-للانهيار-1085121180.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخزانة الأمريكية: إسرائيل ستستأنف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستقوم بالإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.
وحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية، جاء ذلك خلال تصريحاتها في مؤتمر صحفي في مدينة ساو باولو البرازيلية، قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.
وقالت
يلين: "أرحب بالأخبار التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن أموال الضرائب وبدء تدفق الأموال".
وتابعت: "هذا يجب أن يستمر".
وأشارت يلين إلى أن "الولايات المتحدة حثت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية".
كما لفتت إلى أنها حددت مؤخرًا، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، عددًا من الخطوات التي تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب اتخاذها.
وتتضمن هذه الإجراءات "إعادة تصاريح العمل للفلسطينيين [العاملين داخل إسرائيل]، وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية".
وأكدت يلين أن "هذه الإجراءات حيوية لتحقيق الرخاء الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
يشار إلى أن إسرائيل تقوم بجمع أموال الضرائب الفلسطينية
وتحصل على مبلغ مقابل ذلك قبل أن تقوم بتحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.
والشهر الماضي، أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان يزور إسرائيل وقتذاك، عن رفضه تحويل "ولا حتى شيكل واحد" إلى السلطة الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، أواخر الشهر الماضي، على خطة لتحويل عائدات الضرائب الفلسطينية مع اقتطاع حصة قطاع غزة منها.
ورفضت منظمة التحرير الفلسطينية
، الخطة الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف وإجبار إسرائيل على تحويل الأموال كافة.